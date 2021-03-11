شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الإفراط فى تناول المشروبات الغازية يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير بحث جديد من جامعة (بوفالو) الأمريكية، نشر فى موقع Medical express إلى أن السيدات اللائى يتناولن مشروبات غازية محلاة بالسكر بشكل منتظم هن أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الثدى، ولخطر الوفاة بهذا المرض أو لأى سبب آخر، وذلك مقارنة بالنساء اللائى لم يشربن تلك المشروبات، حيث إن النساء اللائى يتناولن مشروبات الصودا لخمس مرات أو أكثر أسبوعيًا لديهن احتمالية أعلى للوفاة لأى سبب بنسبة 62٪ وبسبب سرطان الثدى بنسبة 85٪، وفقًا للنتائج التى نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان خلال شهر مارس الجارى.

من جانبها، تقول مؤلفة الدراسة نادية كويراتى، إن البحث عن العلاقة بين مشروبات الصودا المحلاة بالسكر وسرطان الثدى جديدة إلى حد كبير، وبالرغم من النتائج الصحية السلبية المرتبطة بشرب الصودا مثل زيادة الوزن والإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، يستمر الكثير من الناس بتناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

وقام الباحثون بتقييم العلاقة بين الصودا المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عنها بما فيها سرطان الثدى بين 927 امرأة، تم تشخيص إصابتهن بهذا النوع من السرطان تتراوح أعمارهن بين 35 و79 عامًا، حيث استمرت الدراسة لعامين تقريبًا، توفى منهن خلال هذه الفترة نحو 41٪ معظمهن كان لديهن معدل مرتفع من استهلاك الصودا المحلاة بالسكر مقارنة بالنساء اللائى مازلن على قيد الحياة.

وتشير الدراسة إلى أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر ليس لها أى فوائد صحية على الإطلاق فقط يساهم استهلاكها بارتفاع السكر والسعرات الحرارية بالجسم نظرًا لاحتوائها على كميات عالية من السكروز والفركتوز مقارنة بالأطعمة أو المشروبات الأخرى مثل الشاى والقهوة وعصائر الفاكهة التى لها فوائد عدة لأى نظام غذائى، خاصة إذا كانت غير محلاة بالسكر، فهى تعتبر خيارات صحية لأنها تضيف قيمة غذائية للجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات.