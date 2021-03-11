شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على بشرة صحية مع تغيير الفصول.. أهمها الترطيب وواقى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنا ننتقل من المناخ البارد إلى المناخ الحار أو العكس، فإن هناك تغييرات تطرأ على البشرة، فعندما يتغير الطقس من حار إلى بارد ينخفض ​​مستوى الرطوبة فى الهواء، وتحتاج البشر إلى أقصى قدر من الترطيب من خلال تناول كمية كافية من الماء، وإذا لم يحدث ذلك تصبح البشرة جافة وباهتة، وعندما يتغير الطقس من بارد إلى حار يزداد مستوى الرطوبة فى الهواء وتبدأ الغدد بفرز المزيد من الزيوت والعرق، ما يترتب عليه ظهور البثور، لذلك هناك 5 نصائح عن كيفية تغيير روتين العناية بالبشرة حتى تتكيف مع تغيير الطقس، وفقًا لشبكة تايمز نيوز الهندية.

- 5نصائح للعناية بالبشرة لمواجهة تغيرات الطقس 1- تغيير الغسول المنظف للبشرة

يعتبر تنظيف البشرة خطوة مهمة للغاية فى روتين العناية بها، لذلك من المهم اختيار الغسول المناسب لنوع بشرتك، فقد يتطلب تغيير الطقس تغيير نوع وعدد مرات غسل الوجه يوميًا.

2- ترطيب البشرة

تحتاج البشرة للترطيب عادة فى فصل الشتاء، ومع ذلك من المهم بنفس القدر ترطيب بشرتنا فى فصل الصيف، حيث يساعد ذلك فى تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتساعد المرطبات الخالية من الزيوت في ترطيب البشرة دون أن تصبح لزجة ومتعرقة.

3- عدم التخلى عن واقى الشمس

لابد من الالتزام بواقى الشمس حتى فى فصل الشتاء، ولكنه فى الصيف يكون أكثر ضرورة نظرًا لقوة أشعة الشمس التى تكون حارقة، ما قد يترتب عليها إلحاق أضرار وحروق بالجلد، لذلك من المهم اختيار واقي من الشمس يوفر حماية واسعة النطاق من الأشعة فوق البنفسجية وتكرار الجرعة كل ساعتين خاصة عند الخروج فى الشمس.

4- ألقى نظرة على المكونات قبل الشراء

لابد من الاهتمام بقراءة الملصقات على منتجات البشرة بما يضمن لك الحفاظ على مستوى رطوبة البشرة في فصل الشتاء، واستخدمى المنتجات التى توفر لبشرتك التبريد والتهدئة في فصل الصيف.

5- الجسم أيضا يحتاج إلى العناية

بشرتك لا تشمل وجهك فقط، جسمك أيضًا يحتاج إلى العناية، لذلك من المهم اختيار لوشن للجسم بعد كل استحمام بغض النظر عن الموسم، واستخدمى تقنية التنظيف بالفرشاة الجافة لتقشير الجسم من حين لآخر، مع أهمية اتباع نظام غذائى جيد.