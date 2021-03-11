شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض "غير عادية" لارتفاع سكر الدم.. ظهور بقع الجلد وألم فى الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى هو عدم قدرة الجسم على إنتاج الكمية الكافية من الأنسولين وهو الهرمون الذى ينتجه البنكرياس على وجه التحديد، ويساعد فى تحويل السكر فى الدم إلى طاقة، وقلة الأنسولين تتسبب فى الإصابة بهذا المرض، وتستمر أعراض السكرى لعدة سنوات دون أن يلاحظها أحد خاصة فى المراحل المبكرة، ولكن هناك أعراض غير عادية تكون بمثابة جرس الإنذار على الإصابة به والوصول لمراحل متطورة منه، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. ثلاثة أعراض "غير عادية" تدل على ارتفاع سكر الدم: 1- ظهور بقع الجلد الداكنة

قد يصاب بعض مرضى السكرى ببقع كبيرة لونها داكن على الجلد خاصة حول الرقبة، يمكن أن تتطور هذه البقع المعروفة باسم "الشواك الأسود" للانتشار فى جميع أنحاء الجسم أو فى مناطق معينة مثل ثنايا الجلد بما فى ذلك الإبط والفخذ وتكون ذات ملمس مخملى.

2- ألم فى الأطراف

حذر الموقع الطبى من أن الشعور بألم خفيف مثل الوخز فى الذراعين أو الساقين قد يكون سببه مرض السكرى، وهو ناتج عن حالة تعرف باسم الاعتلال العصبى السكرى والتى تصف تلف الأعصاب المرتبط بارتفاع مستويات السكر فى الدم.

3- الشعور بحكة

تشمل أعراض داء السكرى أيضًا الشعور بحكة لا تزول وتكون أكثر وضوحًا فى اليدين والقدمين، وقد تكون ناتجة عن تلف الألياف والأوعية الدموية ويترتب عليها عدة أضرار مثل انخفاض الدورة الدموية فى الأطراف ومن ثم جفاف الجلد الذى يؤدى بدوره للشعور بالحكة.

وهناك أعراض شائعة أخرى تدل على الإصابة بالسكرى، مثل الشعور بالإرهاق الشديد والعطش باستمرار وكثرة التبول، ومن المهم اكتشاف المرض فى مراحل مبكرة حتى لا تتطور تلك الأعراض لخطر المضاعفات المميتة بما فى ذلك السكتات الدماغية وأمراض الكلى.