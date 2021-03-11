محمد الفلاح - مصر.. إحالة المتحرش بطفلة المعادي للمحاكمة الجنائية

الخميس 11 مارس 2021

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الأربعاء، إحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، والتحرش بها في حي المعادي، للمحاكمة الجنائية.



وأشار بيان للنيابة العامة المصرية إلى أن المتهم تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

ولفت إلى أن النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة في مقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرّف شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

وتعد تلك أسرع قضية يُحال فيها متهم للمحاكمة الجنائية العاجلة في مصر، حيث لم يمر عليها سوى 3 أيام من تاريخ الواقعة محل الاتهام.

وكان مقطع فيديو، شهد انتشارا واسعا، أظهر إنقاذ فتاة لطفلة من محاولة تحرش على يد أحد الأشخاص بعدما استدرجها لمدخل عقار بميدان الحرية في حي المعادي.

وأثار الفيديو حالة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.