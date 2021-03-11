شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير شائعة للالتهابات المفاصل.. أبرزها جفاف العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من الحالات المرضية التي تهدد مختلف الفئات العمربة، وطبقا لإحصائيات رسمية فإن حوالي 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة مصاب بالتهاب المفاصل، بما في ذلك كبار السن والأطفال الصغار.





وكشف تقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس، عن بعض الأعراض التي تدل علي إصابتك بالتهاب المفاصل غير الشائعة، حيث عادة تميل أعراض التهاب المفاصل إلى آلام المفاصل والالتهابات، ولكن قد يكون من الصعب اكتشاف بعض العلامات الأخرى. وذكر التقرير أن هناك العديد من أنواع التهاب المفاصل، لكن التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي هما الأكثر شيوعًا.

ويحدث الالتهاب نتيجة حدوث هشاشة العظام والتآكل التدريجي للغضروف بين المفاصل. ومن أبرز الأعراض غير الشائعة لالتهاب المفاصل:1. تغير شكل الجلد . ومن أبرز الأعراض غير الشائعة لالتهاب المفاصل:1. تغير شكل الجلد .

2. زيادة معدل ضربات القلب

3.حمى

4.تساقط شعر

5.خدر الساقين

6.صعوبة النوم

7.الاصابة بكدمات

8.نوبات دوار

9.إلتهاب الحلق

10.تجاويف مؤلمة للعين

11.ضباب الدماغ

12.جفاف العين

13.ضيق الفك

14.ضعف التوازن

15. الفم الجاف

وتشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل :

1.تصلب المفاصل

2. التورم.

3. الاحمرار

4. التيبس

ومن مضاعفات التهاب المفاصل الحاد، عندما يصيب اليدين أو الذراعين، حيث يكون من الصعب ممارسة الاعمال اليومية البسيطة، فى حين يصعب على الشخص المصاب بالتهاب المفاصل بالقدم تحمل الاوزان الثقيلة أو المشى أو الجلوس لفترة طويلة.