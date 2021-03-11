شكرا لقرائتكم خبر عن هيموكيور تحتل المركز الأول في الدول العربية لعلاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتى وقت قريب، لم يكن أحد ليصدق أن على أرض مصر منشأة طبية غير حكومية يمكن أن تستقطب المرضى للعلاج من كافة أرجاء الوطن العربي وإفريقيا، وهذا ما فعلته مؤسسة هيموكيور.

بدءً من عيادة صغيرة في شارع "فيصل" بالجيزة، وجهاز ليزر وحيد، حرصت هيموكيور وصاحبها الدكتور محمد مجدي النجار على استقدام أحدث الأجهزة على مستوى العالم في مجال علاج الشرج والمستقيم، لتيسير عملية كانت تسبب فيما مضى آلاما شديدة وتستلزم شهورا حتى يتم التعافي من آثارها.

وخلال سنوات قليلة أصبحت مؤسسة هيموكيور المؤسسة الأولى في الوطن العربي وإفريقيا التي تستخدم أجهزة الليزر في كل خطوات علاج أمراض كالبواسير والشرخ الشرجي والناسور وغيرها، بدءًا من التشخيص بواسطة الجهاز الأحدث على الإطلاق "البروكتوستيشن"، الذي يستبعد أقل احتمالية خطأ في التشخيص، وحتى إجراء العمليات بواسطة العديد من أجهزة الليزر وأهمها جهاز LEONARDO وهو الجهاز الأحدث في العالم والوحيد في مصر والوطن العربي، لعلاج الحالات المتأخرة من أمراض الشرج والمستقيم.

وبهذا تمكنت مؤسسة هيموكيور من خلال الجهد الجماعي لفريق العمل من أمهر الأطباء بقيادة د. محمد مجدي النجار، والطواقم الطبية المساعدة المدربة على أعلى مستوى، والإدارة الواعية التي تضع مصلحة المريض قبل كل شيء، من أن تصل إلى المكانة الأولى على مستوى الوطن العربي وقارة إفريقيا في استخدام الليزر لعلاج أمراض الشرج والمستقيم.