شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الصيام المتقطع فى ضبط مستويات السكر من النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من النوع الثاني، من ضمن الأمراض المزمنة التي تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، نتيجة خلل في طريقة إفراز الأنسولين .

وكشفت دراسة نشرت في موقع اكسبريس، أن اتباع نظام الصيام المتقطع يساعد في خفض نسبة السكر في الدم عن طريق التحكم في مستويات الأنسولين، وبالتالي قد يكون خيارا صحيا لمرضى السكري من النوع الثاني.

وأظهرت الدراسة أن مرض السكري من النوع الثاني هو حالة تتعلق بسكر الدم في الجسم، من خلال التحكم في هذه المستويات، حيث يعمل النظام الغذائي الذي يقوم علي الصيام المتقطع في ضبط الخلل الذي يحدث في طريقة إفراز الأنسولين ، وهو الهرمون الذى ينظم ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأوضح الباحثون أن الصيام المتقطع هو نوع من الأنظمة الغذائية التي تتضمن الانقطاع عن تناول الطعام لفترة زمنية محدودة بهدف التحكم في مقدار السعرات الحرارية بالجسم، فهناك أنظمة غذائية محددة للصيام المتقطع ، مثل تلك التي تقصر تناول الطعام بعد وقت محدد من اليوم، على تلك التي تتناوب بين الأكل بشكل طبيعي وتقييد عدد معين من السعرات الحرارية خلال اليوم في أيام الصيام.

وتوصلت الدراسة إلي أن الصيام المتقطع وكيف يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني، لان الهدف الأساسي من الصيام المتقطع لفقدان الوزن هو خفض مستويات الأنسولين إلى المستوى الذي سيبدأ فيه الجسم في حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة مما يسهم في ضبط مستوياته لدى مرض السكري.

وأكد الباحثون أنه الطعام يتحول إلى جزيئات في مجرى الدم، وأحد هذه الجزيئات هو الجلوكوز ، وعندما يكون هناك جلوكوز في الدم أكثر مما يمكن أن يستخدمه الجسم للحصول على الطاقة ، ومن ثم يتم تخزين الفائض على شكل دهون لاستخدامها في المستقبل، لذا نجد أن بين الوجبات لا يحتاج الجسم إلى الأنسولين ، لذلك تنخفض مستويات الأنسولين.

وأوصحت الدراسة أن عندما تكون مستويات الأنسولين منخفضة ، تفرز الخلايا الدهنية بعض الجلوكوز المخزن ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن وبالتالي خفض نسبة السكر في الدم