شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير الطماطم.. يُخفض ضغط الدم ويحمى من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هو حالة صحية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالطريقة التى يعيش بها الأشخاص حياتهم، خاصة النظام الغذائى المتبع، حيث تؤثر الأطعمة الغنية بالملح وكذلك المصنعة سلبًا على ضغط الدم وتتسبب فى ارتفاعه، ويشير موقع "ميديكال نيوز توداى" إلى أن تناول عصير الطماطم يوميًا يمكن أن يُقلل من المخاطر الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

يشتهر ارتفاع ضغط الدم بأنه عادة ما يكون بدون أعراض، ولكن إذا زادت قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية فقد تواجه تغيرات ملحوظة وقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك ينصح خبراء الصحة بتناول عصير الطماطم الذى ثبت مؤخرًا أنه يساعد فى خفض ضغط الدم.

أظهر بحث جديد الآثار الإيجابية لعصير الطماطم فى خفض ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وينصح الخبراء لتحقيق الهدف المرجو من عصير الطماطم فى خفض ضغط الدم، بضرورة أن يخلو العصير من الملح الذى يتسبب فى الأساس بارتفاع ضغط الدم.

يوضح الباحثون كيف تحتوى الطماطم على مجموعة متنوعة من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل كاروتينويد وفيتامين أ والكالسيوم وحمض جاما أمينوبوتيريك، والتى قد تلعب دورًا مهمًا فى الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية بما فى ذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم.

ويؤكد الباحثون على أهمية تعديل نمط الحياة بما يضمن لك الحفاظ على مستويات ضغط الدم وتجنب ارتفاعه من خلال اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يحتوى على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة والكثير من الفاكهة والخضراوات، مع تجنب الإفراط بتناول الأطعمة التي تحتوى على كميات عالية من الملح، لتفادى خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.