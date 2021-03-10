الكالسيوم في 7 أطعمة للحصول على عظام أقوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحصول على قدر كافٍ من الكالسيوم أمر شديد الأهمية لصحة عظامك وأسنانك، فحوالي 99% من الكالسيوم مخزن في العظام والأسنان.

ويحتاج جسم الإنسان إلى قدر وفير من الكالسيوم لنمو العضلات وتدفق الدم بشكل مثالي، فضلًا عن تنظيم عمل الإنزيمات والهرمونات.

وفقًا لموقع "ليف سترونج" الأمريكي، يمكن الحصول على الكالسيوم من أطعمة متنوعة، سواء منتجات ألبان أو غيرها، وفي التقرير التالي نستعرض بعضها.



1- السردين





بالإضافة إلى مذاقه المميز، تمنحك عبوة سردين واحدة 44% من احتياجك اليومي للكالسيوم، أي 569.2 ملي جرام، إضافة إلى 37 جرام بروتين.



2- عصير البرتقال





يشتهر البرتقال بكونه غنيا بفيتامين سي، إذ يكفل كوب واحد من عصير البرتقال 93% من احتياجك اليومي للفيتامين، 27% من احتياجك للكالسيوم.

3- جبن ريكوتا





تعد جبن الريكوتا الإيطالية من أنواع الجبن ذات الشعبية الكبيرة، بسبب مذاقها الرائع وقوامها الكريمي الخفيف.

وتعزز جبن الريكوتا صحة الجسد بشكل عام، لما تتضمنه من بروتين ودهون صحية وبالطبع كالسيوم، إذ يحتوي نصف كوب من الجبن على 26% من احتياج الجسد للكالسيوم.



4- الفاصوليا البحرية





الفاصوليا البحرية أو الفاصوليا البيضاء هي مصدر غني بكثير من العناصر الغذائية المهمة، منها الألياف وفيتامين ب، والكالسيوم.

يحتوي كوب من الفاصوليا البيضاء على 10% من احتياج الجسد للكالسيوم، وتوجد أصناف شهية كثيرة لطبخ الفاصوليا.



5- بذور السمسم





هناك أنواع بذور كثيرة غنية بالكالسيوم، لكن السمسم تحديدًا أفضلها، إذ يحتوي 28 جرام من بذور السمسم على 22% من احتياج الجسد للكالسيوم.



6- زبادي خالي الدسم





يعد الزبادي خالي الدسم (الزبادي اليوناني) مصدرًا هامًا للكالسيوم وخيارًا صحيًا للراغبين في فقدان الوزن.

ويحتوي كوب من الزبادي خالي الدسم على 38% من احتياجك اليومي للكالسيوم، أي 487.6 ملي جرام.

7- خضروات الكرنب

خضروات الكرنب مصدر غني لفيتامين أيه، وسي، وبي 6 أيضًا، إضافة إلى عناصر الحديد والماغنسيوم والكالسيوم، إذ يحتوي كوب من خضروات الكرنب المطبوخة على 21% من الاحتياج اليومي للكالسيوم.