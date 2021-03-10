لهذه الأسباب.. لا تتناول الفاكهة ليلاً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

تحتوي الفواكه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتعمل على تعزيز المناعة والحد من الأنيميا، ولكن يجب اختيار التوقيت المناسب لتناول الفواكه.

حذرت اختصاصية التغذية الروسية الدكتورة ريما مويسينكو، من تناول الفاكهة ليلا، مشيرة إلى عدم صحة الاعتقاد الشائع بأن الإكثار من تناول الفواكه مفيد للصحة.

وقالت مويسينكو لـ”سبوتنيك”: “الفواكه لا تساعد على تخفيض الوزن، لذلك لا داعي لاستبدال وجبات الطعام بالفاكهة”.

وأضافت أن “تناول الفواكه في النصف الثاني من اليوم ليس صحيا بل مضر للصحة”.

وأوضحت أنه بعد الظهر تصبح الفاكهة غير مفيدة، خاصة للأشخاص الذين تناولوا الغداء ولا يمكنهم العودة إلى المنزل في وقت وجبة العشاء، لذلك يتناولون الفاكهة.

وحذرت أن “هذا يسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات ويؤدي إلى اكتساب الوزن”.

وتابعت: “هذا خطأ كبير، لأن الفاكهة تؤثر مباشرة في قشرة الدماغ، التي تتوقف عن الإحساس بهرمون اللبتين، منظم عملية تبادل الطاقة”.

وأفادت بأن “ذلك يمكن أن يسبب مقاومة اللبتين، ما يجعل الدماغ لا يعلم كمية احتياطي الطاقة الموجودة، ويبدأ بتخزينها، لأنه لا يدرك أن الشخص يريد التخلص من الوزن الزائد”.

وأكدت أن “الاعتقاد بأن تناول الفاكهة مساء بدلا من وجبة العشاء أو قبل العشاء، غير صحيح”.

كما نصحت بتناول فاكهة صلبة (تفاحة، كمثرى) مرة واحدة في اليوم قبل وجبة الغداء، بعد مضي ساعة أو ساعة ونصف على وجبة الفطور.