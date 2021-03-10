إنفوجراف.. 10 فوائد في الزبيب من الاسترخاء لضبط الضغط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الزبيب هو العنب المجفف، وينتج في مناطق كثيرة من العالم، ويختار الزبيب من أنواع العنب ذي السكر العالي واللب المتماسك من ذوي البذر.

ويمكن اختياره أيضا من العنب السلطاني عديم البذر.

ويعتبر العنب الأبيض بأنواعه المختلفة من أفضل أنواع العنب الصالحة لصنع الزبيب، لكونه يمتاز بقشرته الرقيقة ونكهته الجميلة.

وبعيدا عن الطعم كشفت مجموعة من الدراسات عن فوائد صحية مهمة لتناول الزبيب، لعل من بينها أنه يحارب الأنيميا، ويحمي من أمراض السرطان.

كما أن الزبيب يخفض مستويات السكر في الدم، ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويساعد على الاسترخاء.

وتتضمن الفوائد الصحية للزبيب أيضا أنه يقلل من أعراض الكحة ويعالج فقدان الشهية ويمد الجسم بالحديد ويحمي من تصلب الشرايين، فضلا عن ضبط ضغط الدم المرتفع.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من أهم الفوائد الصحية التي يحتويها الزبيب..



