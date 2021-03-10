بولندا تسجل أعلى حصيلة كورونا منذ نوفمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بولندا، الأربعاء، أعلى مستوى يومي بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة البولندية أنها سجلت 17260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حين تواجه البلاد موجة تفش ثالثة.



وزاد العدد الإجمالي للإصابات بكوفيد-19 في بولندا إلى 1.8 مليون حالة من بينها 45997 حالة وفاة.

ويُرجع المسؤولون جانبا من الزيادة الكبيرة في عدد الحالات إلى انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس اكتشفت في بادئ الأمر في بريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، الأربعاء، إن 30% من الذين خضعوا للفحص مصابون بالسلالة البريطانية وتوقع أن يبلغ انتشار المرض ذروته في بحلول نهاية مارس/ آذار أو بداية أبريل/ نيسان.