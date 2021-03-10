27 وفاة و2331 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 27 حالة وفاة و2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، الأربعاء، إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة بالضفة الغربية و4 حالات وفاة بالقدس الشرقية وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1828 إصابة في الضفة الغربية و168 في قطاع غزة و335 بالقدس الشرقية.

وأشارت إلى تسجيل 1610 حالات شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و79 في قطاع غزة و 584 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 153 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 226 ألفا و734 إصابة، تعافى منهم 201 ألفا و793 فيما تم تسجيل 2400 حالة وفاة.