شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل "البيليروبين" يكشف عن أمراض الكبد وحصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيليروبين هو صبغة صفراء برتقالية تحدث بشكل طبيعي عندما يتحلل جزء من خلايا الدم الحمراء، يأخذ الكبد البيليروبين من الدم ويغير تركيبته الكيميائية، بحيث يمر معظمه عبر أنبوب كصفراء ، إذا كانت مستويات البيليروبين لديك أعلى من المعتاد، فهذه علامة على أن خلايا الدم الحمراء لديك تتفكك بمعدل غير عادي أو أن الكبد لا يكسر النفايات بشكل صحيح ويزيل البيليروبين من دمك.

ويستخدم تحليل البيليروبين لتشخيص أمراض الكبد والقنوات الصفراوية ومراقبتها وتشمل هذه تليف الكبد والتهاب الكبد وحصى المرارة.

ووفقا لتقرير لموقع webmed سيساعد أيضًا في تحديد ما إذا كنت مصابًا بمرض فقر الدم المنجلي أو حالات أخرى تسبب فقر الدم الانحلالي، هذا هو الاضطراب حيث يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من تكوينها، يمكن أن تسبب المستويات العالية من البيليروبين اصفرار الجلد والعينين، وهي حالة يسميها الأطباء باليرقان.

مستويات البيليروبين المرتفعة شائعة عند الأطفال حديثي الولادة، يستخدم الأطباء عمر المولود ونوع ومستويات البيليروبين لتحديد ما إذا كان العلاج ضروريًا.

ماذا يحدث أثناء الاختبار؟

ستقوم ممرضة أو فني مختبر بسحب الدم من خلال إبرة صغيرة يتم إدخالها في وريد في ذراعك يُجمع الدم في أنبوب، في الأطفال حديثي الولادة ، يُسحب الدم عادةً باستخدام إبرة لكسر جلد الكعب، قبل الاختبار ، أخبر طبيبك عن مدى نشاطك والطعام والأدوية التي تناولتها، قد تغير بعض الأدوية نتائجك.

قد يطلب طبيبك إجراء اختبار البيليروبين إذا كنت:

تظهر علامات اليرقان.

تعاني من فقر الدم أو انخفاض خلايا الدم الحمراء.

قد يكون هناك رد فعل سام للأدوية.

تعرضت لفيروسات التهاب الكبد.

مصابة بتليف الكبد.

يمكنك أيضًا اختبار البيليروبين إذا كانت لديك أعراض مثل:

البول الداكن، قيء وغثيان، ألم في البطن أو انتفاخ في البطن، إعياء

ماذا تعنى نتائج تحليل البيليروبين

يقيس اختبار البيليروبين نسبة البيليروبين الكلي، يمكن أن يعطي أيضًا مستويات من نوعين مختلفين من البيليروبين: غير مقترن ومترافق.

البيليروبين غير المقترن : هذا هو البيليروبين الناتج عن انهيار خلايا الدم الحمراء ينتقل في الدم إلى الكبد.

البيليروبين المقترن : هذا هو البيليروبين بمجرد وصوله إلى الكبد ويخضع لتغير كيميائي ينتقل إلى الأمعاء قبل إزالته من خلال البراز.

بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ، يمكن أن يصل إجمالي البيليروبين الطبيعي إلى 1.2 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) من الدم، بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، سيكون المستوى الطبيعي هو 1 مجم / ديسيلتر، يجب أن تكون النتائج الطبيعية للبيليروبين المترافق (المباشر) أقل من 0.3 مجم / ديسيلتر، يميل الرجال إلى الحصول على مستويات بيليروبين أعلى قليلاً من النساء.