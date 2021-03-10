كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 02:29 مساءً - يصنع الزبيب من العنب، وهو العنب المجفف، وله عدة أشكال وألوان، كما أنه يحمل عدة مسميات في كل منطقة على حدة، ولكن في كل منطقة أيضاَ هناك الاجماع على فوائده وقيمته الغذائية، ورغم أنه زينة الحلوى والأطباق اللذيذة، إلا أن قيمته الغذائية العالية تجعله طعاماً للحامل من أجل صحتها وصحة جنينها، ولذلك تشرح لك إختصاصية التغذية أسماء غريب أهم فوائد الزبيب ومحاذير تناوله من خلال هذا الموضوع كالآتي.

مم يصنع الزبيب؟

الزبيب هو العنب المجفف

الزبيب هوفاكهة العنب يتم تجفيفه عن طريق الشمس أو فى أفران خاصة، ويتحول لونه إلى الأسود أو الأصفر أو حتى الأرجواني وذلك حسب لون العنب الأصلي، ولكن يتميز بشدة حلاوته واحتفاظه بقيمة غذائية عالية، ويتم تجفيفه ليتم استخدامه على مدار العام، حيث أن العنب يعتبر من فاكهة الصيف، كما يصدر للدول التي لا يتوافر فيها العنب، ويظل صالحاُ للاستخدام لمدة طويلة.

فوائد الزبيب للحامل والجنين

مقاومة الامساك

يعالج الزبيب الامساك

تتراوح الكمية الموجودة في نصف كوب من الزبيب بين 10 إلى 24% من الكمية الموصى بها يومياً من الألياف، والألياف تعمل على منع إصابة الحامل من الامساك الذي يحدث بسبب التغيرات الهرمونية وبطء حركة الأمعاء.

مقاومة الغثيان الصباحي

يقاوم الزبيب غثيان الصباح

يساعد الزبيب على مقاومة الغثيان الصباحي عند الحامل، وتقليل القيء وأعراض الوحم في الشهور الأولى من الحمل.

يعالج فقر الدم

يعالج الزبيب فقر الدم

يحتوي الزبيب على نسبة عالية من الحديد، وهو وصفة سحرية لعلاج فقر الدم الناتج عن تمدد الدم في الدورة الدموية للحامل بسبب وجود الجنين، وبالتالي فهو مفيد للحامل والجنين معاَ، حيث يساعد في تكوين كرات الدم الحمراء، ويقلل من شعورها بأعراض التهاب الأعصاب.

تعزيز صحة العظام والأسنان

يحمي الحامل من مشاكل الأسنان

يحتوي الزبيب بكل أنواعه سواء كان الأصفر أو الأسود على نسبة كبيرة من الكالسيوم، مما يساعد على تعزيز صحة أسنان الأم، وكذلك صحة أسنان الجنين لأنه يستمد الكالسيوم من أمه وتتشكل بنية الأسنان وهو في رحمها، كما يعمل الزبيب على حماية أسنان الحامل من التسوس، ويحمي اللثة ويمنع التهابات اللثة التي قد تعاني منها الحامل بسبب التغيرات الهرمونية.





