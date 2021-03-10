فوائد بكاء الطفل الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 02:29 مساءً - الرضيع في المنزل يعني الكثير من اللحظات غير العادية التي تستحق التذكر، ومع ذلك، هناك أيضاً صوت البكاء الذي لا ينتهي أبداً. يمكن أن يجعل الأمهات يشعرن وكأنهن في نهاية ذكائهن، ويجعلهن يائسات لأنه لا يوجد الكثير مما يمكن فعله لوقف البكاء، خاصة مع الأطفال حديثي الولادة. ومع ذلك، من المهم أن يبكي الطفل. تابعي القراءة لتفهمي لماذا يجب أن يبكي طفلك، وكيف يمكن مساعده\ته، ومتى يجب تهدئة طفلك الذي يبكي، وفقاً لما أوضحه اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة الدكتور عمر عبد الحميد.

1. أهمية الصرخة الأولى

أهمية الصرخة الأولة

البكاء الأول لطفلك مهم بأكثر من طريقة. تعلن لك وللعالم عن وصول طفلك الثمين. والأهم من ذلك، أنه يفتح رئتيه لاستنشاق الهواء ويساعده على التنفس. تذكري مع ذلك، أن هذه الحيلة هي فقط للصرخة الأولى. لا تكبر الرئتان في كل مرة يبكي فيها طفلك.

2. التواصل مع الأم

بكاء الرضع

بعد البكاء الأول، سيبكي طفلك لمدة 3 ساعات تقريباً كل يوم في الأشهر القليلة الأولى. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعرف بها كيفية التواصل معك. بمرور الوقت، تتعلم الأمهات تمييز نوع البكاء الذي يلفت الانتباه إلى أي حاجة للطفل. سيبكي طفلك لأنه يريد الطعام والراحة (مثل تغيير الحفاضات، أو التقميط بإحكام)، أو الدفء، أو للإشارة إلى بداية الألم أو المرض.

3. الاطمئنان النفسي من قبل الأم

الأطمئنان النفسي

عندما يهدأ الطفل الباكي ويقرب من الأم، فإنه يرسل إليها إشارة السلامة والأمان. قد تكون التهدئة الذاتية خياراً في وقت لاحق، لكن المولود الجديد يتطلب الاهتمام في الأشهر القليلة الأولى.

4. تمدد العضلات

تمدد العضلات

عندما يبكي الطفل، تلتوي العديد من عضلات الذراعين والظهر والوجه، . في بعض الأحيان قد لا يكون الأمر مجرد ممارسة الرياضة، لذا لا تدعي طفلك يبكي لفترة طويلة. اجعليه يشعر بالراحة في جميع الأوقات.

5. مخفف التوتر العاطفي

البكاء

يساعد البكاء في تقليل العبء العاطفي حتى عند الرضع. إذا كان طفلك يبكي، فمن المحتمل أنه يحظى باهتمامك. وهذا يقلل من فرص حدوث انهيار كامل، فكري مع طفلك وتحدثي معه عندما يبكي حتى يتفهم ذلك، بل يشتت انتباهه عن البكاء.

6.مخفف التوتر العاطفي

لطفلك بالبكاء

السماح لطفلك بالبكاء له بعض الفوائد. تأكدي من معرفة متى تهدئينه ويتوقف البكاء؛ لأن طفلك يحتاج إلى كل الراحة والأمان العاطفي للأشهر القادمة. بمجرد أن يبدأ مفهوم ثبات الكائن، قد يتكيف طفلك بشكل أفضل مع بيئته، وسوف يتكيف بشكل أفضل