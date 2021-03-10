وفد إسرائيلي في مصر.. مباحثات لتعزيز التعاون الأمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترأس وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين وفداً يضم مديري كبرى الشركات الإسرائيلية في زيارة نادرة إلى مصر.

وقال أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة غبر تويتر، اليوم الأربعاء: "ترأس وزير الاستخبارات كوهين وفدا ضم مديري كبرى الشركات الإسرائيلية، وهو الأكبر من نوعه منذ 20 عاما، بشرم الشيخ".



وأشار إلى أن الوفد الإسرائيلي "اجتمع مع مسؤولين مصريين بارزين، وبحث توسيع رقعة التجارة بين البلدين والتعاون في الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة".

وأضاف جندلمان أنه "من المتوقع وصول حجم التجارة إلى مليار دولار سنويا".

من جانبها، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن كوهين التقى مع نائب رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء ناصر فهمي.



وأوضحت أن "الوزير كوهين شكر مضيفيه المصريين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال والضيافة والاستعداد لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات".

من جهته، قال الوزير الإسرائيلي كوهين عبر تويتر: "التقيت خلال الزيارة مسؤولين أمنيين مصريين كباراً لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، وستظهر الثمار قريباً".