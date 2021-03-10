كيف يؤثر الشاي على ضغط الدم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اكتشف فريق علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك دور مركبات الشاي الأخضر والأسود على الأوعية الدموية وبالتالي تأثيرها على ضغط الدم.

حيث توصل الفريق الى دور الشاي في تنشيط بروتينات القنوات الأيونية في جدران الأوعية الدموية مما يؤدي لإسترخائها، وبالتالي يؤدي لخفض ضغط الدم.

ووجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا وإيرفين في كوبنهاغن، مركبين من نوع الكاتشين من مركبات الفلافونويد – يبيكاتشين جالاتي ويبيغالوكاتشين – 3-جالاتي، الموجودين في الشاي يعملان على تنشيط نوع من بروتين القناة الأيونية يسمى KCNQ5 ، والذي يسمح لأيونات البوتاسيوم بالتفاعل مع ما ينتشر خارج أوعية جدران خلايا الدم، مما يقلل من استثارة الخلايا.

تم العثور على هذه المركبات في نبات كاميليا سينينسيس، التي من أوراقها ينتج منها الشاي الأسود والأخضر، وتختلف فقط في درجة التخمير.

ونظرا لوجود KCNQ5 في العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية، فإن تنشيطه عن طريق مضادات الاكسدة بالشاي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

ويشرح هذا الاكتشاف دور الشاي في خفض ضغط الدم، وفقا للباحثين، وقد يؤدي إلى تطوير عقاقير جديدة لخفض ضغط الدم.

وقال القائم على الدراسة، جيفري أبوت، الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا “ان هذا الربط يسمح للقناة بالفتح بشكل أسهل كثيرا”.

مضيفا “سواء كنت تشرب الشاي باردا أو ساخنا، يتم الوصول إلى هذه العتبة لأن درجة حرارة جسم الإنسان تزيد عن 36 درجة مئوية. لذلك ببساطة عن طريق شرب الشاي، نقوم بتنشيط خصائصه المفيدة الخافضة للضغط”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.