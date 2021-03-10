6 حالات مرضية يكون فيها السعال الجاف أكثر خطورة 

بيروت - نادين محمد - هناك العديد من الأسباب وراء انتشار السعال الجاف، ولكن قد تشير بعض الأسباب إلى أن هناك شيئاً أكثر شراً داخل جسمك. بينما قد تشعر بأن تجاهل هذا السعال هو أسهل ما يمكنك فعله. إليك علامات على أن السعال الجاف هو شيء أكثر خطورة فإذا كنت تعانين من سعال لا يبدو أنه يتحسن، فعليك مراجعة طبيبك للحصول على تشخيص دقيق. فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أنه يجب عليك الاتصال بالطبيب لمعرفة ما يحدث.

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لديك حموضة معوية

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تعتبر الحموضة المعوية وحدها مشكلة يصعب مكافحتها. ومع ذلك، هل تعلم أن السعال المزعج يمكن أن يكون علامة على إصابتك بارتجاع الحمض أو ارتجاع المريء؟ يمكن أن تسمح لأحماض المعدة بالهروب إلى منطقة الحلق.

هناك ثقل في صدرك

يمكن أن تتسبب أشياء كثيرة في الشعور بثقل في صدرك، وقد تشعر وكأنك تعاني من نوبة قلبية. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب ارتفاع الحمض في هذه المنطقة في إحساس حارق وثقيل .

يمكن أن يشير السعال الجاف إلى أن قلبك أو رئتيك لا تعملان بشكل صحيح، مما قد يكون مشكلة خطيرة تحتاج إلى مساعدة فورية.

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ضيق التنفس

في أي وقت تشعر بضيق في التنفس أو تكافح من أجل التنفس، فهذه دائماً علامة على حدوث شيء ما. يمكن أن تكون مصاباً بنزلة برد أو حالة حساسية أو مشاكل في القلب والرئة. إذا كانت المشكلة تأتي وترافق السعال، فهذه مشكلة مستمرة تشير إلى وجود مشكلة أساسية.

يشير مقال صادر عن المعهد القومي للقلب والرئة والدم إلى أن السعال هو أحد الأعراض الأساسية للربو. تشمل المسببات الشائعة الهواء البارد والروائح القوية وممارسة الرياضة

فإذا كنت تواجه أزيزاً أو اختناقاً أو اللهاث لالتقاط أنفاسك فتأكد من ضرورة استشارة طبيبك على الفور.

تشعر بالدوار

هل تشعر عادة بالدوخة أم أن هذا شيء جديد؟ عندما تسعل، هل تشعر بهذا الإحساس بالدوار، أم تشعر به في أوقات أخرى مختلفة؟ يمكن أن يشير الدوار المصحوب بسعال مزعج إلى فقدان الأكسجين في الجسم، مما قد يعني مشكلة في القلب أو الرئة.

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لا يمكنك التوقف عن السعال

ليس هناك ما هو أسوأ من بدء نوبة سعال وعدم القدرة على التوقف ومع ذلك، إذا استمر هذا في الحدوث مراراً وتكراراً، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أساسية خطيرة.

أنت غير قادر على التحدث أو إجراء محادثة دون السعال .

هل تواجه صعوبة في إجراء محادثة؛ لأن كل ما تفعله هو السعال وتكافح من أجل التنفس؟ يمكن أن يكون السعال المزمن علامة على الحساسية. ومع ذلك، لا تعتبره مجرد حساسية؛ لأنه يمكن أن يكون 100 شيء آخر أيضاً. حاول ألا تقوم بالتشخيص الذاتي عندما يتعلق الأمر بهذه المشكلات؛ لأن الإنترنت يعمل فقط في العموميات.

إذا كنت تسعل كثيراً بحيث يصبح من الصعب التحدث إلى صديق أو أحد أفراد العائلة، فهذا خطأ كبير. يمكن أن تسبب أمراض الرئة المزمنة، مثل انتفاخ الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، مشاكل من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، قد تنخفض مستويات الأكسجين لديك بشكل كبير، ومن المحتمل أنك تكافح لالتقاط أنفاسك.

تسعل بشدة لدرجة أنك تلاحظ وجود دم

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يكون بعض السعال مثمراً، بينما يميل البعض الآخر إلى أن يكون مصدر إزعاج. مهما كان ما تواجهه، فإن الشيء الوحيد الذي دائماً ما يكون مدعاة للقلق هو رؤية الدم بعد السعال. الدم هو علامة على وجود شيء ما يتهيج في جهاز التنفس الخاص بك.

يمكن أن يكون السعال المصحوب بالدم علامة على الإصابة بالسرطان أو مرض الرئة أو أنك سعلت بشدة لدرجة أنك تكسر الأوعية الدموية. في أي وقت تسعل وترى الدم، تعتبر حالة طارئة.

تشعر وكأن هناك شيئاً ما في حلقك

السعال هو رد فعل طبيعي من الجسم لتنظيف منطقة الحلق. ليس من غير المألوف أن يستنشق الناس شيئاً ما في القصبة الهوائية يعوق تدفق الهواء. الآن، قد يتباطأ تدفق الهواء لديك ولكن لا يتوقف، لذلك يجب أن تكون حذراً.

التهاب الحلق مع السعال الجاف

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هل يؤلم حلقك عند السعال؟ هل تشعر كما لو أنها جافة وتحترق مع كل مشروب تتناوله؟ يمكن أن يحدث أمران هنا. أولاً، قد يكون لديك عدوى بكتيرية أو فيروسية تسبب هذه المشكلة.

ثانياً، قد تكون مصاباً بحساسية موسمية. يمكن أن ينزل التنقيط الأنفي الخلفي إلى الجزء الخلفي من الحلق ويهيج البطانة. قد يتسبب رد الفعل الطبيعي في السعال؛ حيث يكون الحلق خشناً ويشعر الجسم كما لو أن شيئاً ما عالق.