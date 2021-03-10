هل خلطة الكمون المطحون مع الماء الدافئ تحرق الدهون؟.. استشاري يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، مدى قدرة إحدى الخلطات الشعبية الشائعة على إذابة الدهون.
وأبان “النمر”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن تناول الكمون المطحون بالماء الدافئ، مع إضافة الليمون وتناوله في الصباح لا يؤدي لإذابة الدهون.
وينصح الأطباء باتباع الحميات الغذائية من أجل إنقاص الوزن، وبتناول الأطعمة الصحية مثل الإكثار من الخضروات وشرب الماء على مدار اليوم.
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