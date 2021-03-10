وصفات لإذابة الكرش مفعولها سحري

بيروت - نادين محمد - تحلم غالبية النساء في الحصول على جسم رشيق ونحيف، ومعدة مسطحة ومشدودة ولكن دائمًا هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها النساء وبالأخص الفتيات والتي تؤدي إلى زيادة الوزن، بالإضافة إلى ترهل البطن، وهي من المشاكل التي تزعجهنَّ، ويحاولنَّ دائمًا إيجاد حلول للحصول على معدة مسطحة تبرز جمال خصرهنَّ وتساعدهنَّ على الشعور بالأناقة التي يحلمون بها.

ولا تقتصر مشكلة الكرش عند النساء على شكله المزعج وغير المحبب، بل إنَّ تراكم الدهون هذا له أخطار صحية عديدة، من بينها ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

تُقدم لك "الجميلة"، خمس وصفات طبيعية سهلة وبسيطة جدًا تخلّصك من الكرش، وهكذا تتفادين المشكلات الصحية الناجمة عنه، وفي الوقت نفسه تتمتعين بجسم متناسق وجميل.

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وصفة الزنجبيل وقشر الرمان

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لتحضير هذه الوصفة، أنت بحاجة الى كمية صغيرة من كل من الزنجبيل وقشر الرمان والشاي الأخضر والنعناع وثلاثة أكواب من الماء.

إغلي في وعاء على النار المُكوِّنات كافة، من ثم ضعي النقيع جانبًا وحين يبرد صفيه واشربي منه ثلاثة أكواب يوميًا من دون إضافة أي كمية من السكر إليه، وخلال أيام قليلة من المواظبة على شرب هذا النقيع، ستلاحظين أنَّ حجم الكرش بدأ يتناقص.

وصفة الليمون والشاي الأسود

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هذه الوصفة فعالة جداً في تنحيف الكرش والحصول على بطن مسطح.

اعصري نصف حبة ليمون وامزجيها مع كوب من الماء الساخن وملعقة صغيرة من كل من الشاي الأخضر والشاي الأسود، ومن ثم، ضعي المزيج جانبًا من المساء حتى الصباح، وبعدها، صفيه وواظبي على شرب كوب منه يوميًا قبل تناول وجبة الفطور، من دون إضافة السكر إليه.

وصفة البابونج والمريمية

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ضعي في وعاء على النار ملعقة صغيرة من كل من عشبة البابونج والمريمية وإكليل الجبل وليترًا من الماء، وحين يبدأ المزيج بالغليان ارفعيه عن النار واتركيه جانبًا حتى يبرد.

إشربي من هذا المزيج ثلاثة أكواب على مدار اليوم، من دون إضافة السكر إليه، حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.



وصفة قشر الرمان والعسل

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اطحني أربع ملاعق من قشر الرمان الجاف وامزجيها مع ملعقتين من العسل الى أن تحصلي على عجينة متماسكة، قطعي العجينة على شكل حبات دواء صغيرة وضعيها في الثلاجة وتناولي منها ثلاث حبات يوميًا، وهكذا سيذوب الكرش تدريجيًا.

وصفة الماء

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هذه الوصفة بسيطة جدًا لكن تأثيرها سريع جدًا في التخلص من الكرش.

واظبي على شرب أربعة أكواب من المياه الدافئة يوميًا على الريق وقبل تناول وجبة الفطور بثلاثين دقيقة.



ملاحظة مهمة: من الأفضل ممارسة الرياضة بالتوازي مع تطبيق هذه الوصفات، وذلك لشد الجلد المترهل بعد أن يبدأ الكرش بالاختفاء.

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