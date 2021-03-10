بالانفوجراف.. تعرّف على أعراض وطرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت مدينة الملك فهد الطبية، انفوجراف عبر حسابها على “تويتر”، أوضحت فيه أهم أعراض صداع الجيوب الأنفية، وطرق الوقاية منه. وذكرت أن الأعراض تتمثل في ألم شديد بمنطقة خلف جسر الأنف وعظام الخد والجبين، إضافة إلى تورم المنطقة المحيطة بالجيوب الأنفية. وأضافت أن الأعراض تتضمن أيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم مع الشعور بالتعب، وكذلك الشعور بامتلاء الأذنين. وأكدت أنه للوقاية من أعراض صداع الجيوب الأنفية، فإنه لابد من الابتعاد عن مثيرات الحساسية مثل التدخين، وممارسة التمارين الرياضة بانتظام، وتجنب نزلات البرد والتهاب الجهاز التنفسي، والحرص على غسل اليدين باستمرار.

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