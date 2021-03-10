شكرا لقرائتكم خبر عن احذر 6 علامات لتراكم البلاك على أسنانك.. التهاب اللثة ورائحة كريهة للفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على سلامة وصحة الأسنان أمر ضرورى، ومن المؤكد أن تناول الأطعمة خاصة المحلاة بالسكر والنشويات يجعلها تختلط مع البكتيريا الموجودة فى الفم وتشكل طبقة ضبابية على أسنانك تُعرف باسم "البلاك"، إذا كنت تقوم بتنظيف أسنانك بانتظام فلا تقلق بشأن ترسبات الأسنان، ولكن إذا كنت غير منتظم فى تنظيف أسنانك أو لا تقوم بها بطريقة صحيحة، يمكن أن تتراكم طبقة البلاك وتؤدى إلى تسوس الأسنان والإصابة بأمراض اللثة، وفقًا لما ذكره موقع "إنسيدر"، فإن هناك علامات تحذيرية على زيادة ترسبات الأسنان "البلاك".

- فيما يلى.. 6 علامات تحذيرية تشير إلى تفاقم طبقة البلاك على أسنانك: 1- أسنان ضبابية

تراكم طبقة البلاك على الأسنان يجعلك تشعر بأنها ضبابية كلما حاولت لمسها بلسانك خاصة فى الصباح، وغالبًا ما ينتج ذلك عن تجاهل غسل أسنانك بالفرشاة.

2- رائحة الفم الكريهة

نظرًا لاحتواء طبقة البلاك على البكتيريا التى تتسبب فى رائحة الفم الكريهة.

3- اصفرار الأسنان

عندما يتراكم البلاك على الأسنان يجعلها تبدو باهتة بيضاء أو صفراء اللون.

4- الإصابة بلثة حمراء ومنتفخة وحدوث نزيف

يمكن أن تؤدي كثرة البلاك إلى التهاب وتهيج اللثة وإصابتها بالانتفاخ، ما يترتب عليها الشعور بالألم وقد يتطور الأمر لحدوث نزيف اللثة أثناء استخدام فرشاة الأسنان.

5- تراكم الجير

إذا لم تتم إزالة طبقة البلاك فإنه بمرور الوقت يمكن أن تتصلب فى شكل جير، ويمكن معرفة ذلك عند رؤية تراكمات من القشرة الصفراء أو البنية على الأسنان، خاصة على طول خط اللثة، فعندما يتراكم الجير تحت اللثة يمكن أن يُسبب التهابات عميقة قد تؤدى لفقدان واحد أو أكثر من الأسنان.

6- الإصابة بحساسية الأسنان

يمكن أن يتسبب البلاك فى الاضرار باللثة ما يترتب عليه كشف النهايات العصبية فى فمك ويجعل أسنانك أكثر حساسية.