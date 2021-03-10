شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحدث تشنجات العضلات وكيف نتجنبها؟ حافظ على رطوبة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث تشنجات العضلات نتيجة العديد من العوامل، لكن معظمها يكون ناتجا عن حدوث تقلصات عضلات الساق والقدم والتي قد تحدث أثناء التمرين أو أثناء الخلود للنوم ليلا.



مااسباب تشنجات العضلات وكيف تحدث ؟

وأوضح تقرير نشر في موقع medicin، أن الجفاف سبب شائع لتقلصات العضلات، بالإضافة إلى النظام الغذائي الذي قد يكون من مفاتيح العلاج لمعظم تشنجات العضلات، من خلال التغذية الكافية والترطيب، والاهتمام بالسلامة عند ممارسة الرياضة.

وأكد التقرير أن التشنج العضلي هو عضلة متقلصة لا إرادية، مثل عضلات الذراعين والساقين، وعندما تتعرض العضلة للتقلص تكون في حالة "تشنج" والتي قد تستمر من بضع ثوانٍ إلى ربع ساعة أو أحيانًا أطول، و قد يشمل التشنج جزءًا من العضلة أو العضلة بأكملها أو عدة عضلات تعمل عادةً معًا.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 95٪ من الأشخاص يتعرضون للتشنج العضلي، إلا أنها شائعة عند البالغين وتصبح متكررة بشكل متزايد مع تقدم العمر، وبرغم ذلك يعاني الأطفال أيضًا من تقلصات العضلات.

ومن أحد أسباب الإصابة بتشنج العضلات التعرض إلى كسر سابق بالعظام، وهنا يحدث كرد فعل وقائي بعد الإصابة بهدف تقليل الحركة وتثبيت منطقة الإصابة.

وذكر التقرير أيضا أن عادة ما ترتبط التشنجات الحقيقية بالاستخدام القوي للعضلات وإرهاق العضلات في الرياضة أو في الأنشطة غير المعتادة، والتي قد تأتي هذه التشنجات أثناء النشاط أو بعد ذلك .

ومن أسباب التعب العضلي أيضا الجلوس أو الاستلقاء لفترة طويلة في وضع حرج أو أي استخدام متكرر يمكن أن يسبب تقلصات، خاصة لدى كبار السن.