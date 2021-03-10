شكرا لقرائتكم "ابني الوحيد يا ناس".. اختطاف نجل ناشط عراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تداول خبر اختطافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ألمح الناشط العراقي، أيوب الخزرجي،‬ إلى اختفاء نجل محمد.

وفي تغريدة عبر تويتر، ردّ الناشط من حسابه على بعض المغردين الذين قالوا إن الأمر مجرد "كذبة"، قائلا: "ابني الوحيد يا ناس"، إلا أنه لم يكشف عن أية تفاصيل إضافية عن الحادث.

فيما ترددت معلومات عن أن الخاطفين كانوا اشترطوا على الناشط العودة إلى بغداد من أربيل التي لجأ إليها مقابل إطلاق سراح الطفل، فيما فسر البعض خطف الطفل بسبب رفضه التفاوض.

يشار إلى أن الخزرجي ناشط سياسي عراقي ناقد للأوضاع السياسية في البلاد، وله منشورات عبر تويتر تنتقد الطبقة الحاكمة، وشارك في الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الفترة الماضية.

كما لاقى حال الناشط دعماً كبيراً عبر مواقع التواصل رافقه انتشار هاشتاغات: " #الحرية_لمحمد_أيوب ".

محطات عنيفة

يذكر أن تظاهرات العراق كانت شهدت منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر من عام 2019، محطات عنيفة واغتيالات وحوادث خطف طالت نشطاء وإعلاميين، وسط مناشدات لسحب السلاح المنفلت، وحماية المدنيين من عمليات الخطف والتعديات الحاصلة بشكل مستمر.

وتعالت الأصوات في البلاد مطالبة بمحاسبة القتلة الذين اغتالوا بالرصاص الغادر وكاتمات الصوت حناجر شبان صدحت بعد انطلاق التظاهرات احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد والتدخل الخارجي.

وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مراراً على ضرورة اعتقال منفذي عمليات الاغتيال ومحاسبة قتلة الناشطين والإعلاميين، وإطلاقه حملات أمنية وقرارات في هذا الاتجاه إلا أن العمليات مازالت موجودة.