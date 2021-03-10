شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى السعفة وما أعراضها وكيفية العلاج منها؟ تساقط الشعر أبرز العلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعفة هي عدوى جلدية فطرية، لكن يظل سبب الإصابة بها غامضا، إلا أن الأدلة العلمية أثبتت أنها لا تحدث نتيجة لدغة حشرة معينة، وتصيب مناطق مختلفة من الجسم وتتعدد أنواعها وتشمل سعفة الرأس، وسعفة القدم .



السعفة عدوى جلدية تصيب مناطق مختلفة من الجسم

وطبقا لتقرير نشر في موقع medicin، فإن السعفة تسبب طفحًا جلديًا متقشرًا قد يظهر على شكل بقع حمراء دائرية تشبه الحلقة على الجلد، وتكمن خطورتها في أنها معدية ويمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال المباشر من شخص لآخر.

ويمكن علاج السعفة بنجاح باستخدام الأدوية المضادة للفطريات التي تستخدم إما موضعيًا أو عن طريق الفم.

و تشمل الأعراض والعلامات الأخرى للسعفة الآتي:

1. تساقط الشعر أو قشور على فروة الرأس

3. الحكة.

4.آفات تشبه البثور.

وتصيب السعفة الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنها شائعة بشكل خاص عند الأطفال، حيث تنتشر في المناخ الدافئ والرطب، وتنتقل من خلال التلامس الجلدي أو عن طريق مشاركة الأمشاط والفرشاة أو غيرها من أدوات العناية الشخصية أو الملابس.

كما يمكن أيضًا الإصابة بالسعفة بعد ملامسة غرفة خلع الملابس أو أسطح حمام السباحة، و يمكن أن تصيب أيضًا الكلاب والقطط ، وقد تنقل الحيوانات الأليفة العدوى إلى البشر.

وأكد التقرير أن الحرارة والرطوبة تساعد الفطريات على النمو، مما يجعلها أكثر شيوعًا في طيات الجلد مثل تلك الموجودة في منطقة الفخذ أو بين أصابع القدم.