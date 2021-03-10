شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أضرار خطيرة يجلبها «السهر».. استشاري أمراض قلب يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من خطورة السهر وأضراره الصحية. وقال “النمر” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “السهر يرفع الضغط، ويقلل التركيز، ويزيد التوتر، ويزيد حدوث جلطات القلب على المدى البعيد”.

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