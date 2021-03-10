تحذير … لهذه الأسباب يشتهي الجسم بعض الأطعمة والمشروبات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 01:09 صباحاً - يشتهي الناس أنواعًا معينة من الطعام، من البيتزا إلى الشوكولاتة، والقائمة لا حصر لها، ووفقًا لخبراء الصحة، فإن كل شغف يدل على شيء غير عادي في الجسم يحتاج إلى الاهتمام اللازم.

تعرف على أسباب اشتهاء الجسم لهذه الأطعمة الستة:

الملح

الملح أو الصوديوم ضروريان لوظيفة عضلات الجسم، وإذا كان لديك شغف لتناول الملح، يمكن أن يكون ذلك مجرد عرض وقتي وليس هناك ما يدعو للقلق.

وإذا كنت غالبًا ما تتوق إلى الملح، فهناك احتمالات أن جسمك يعاني من نقص في الصوديوم، ومن الأسباب الأخرى التي تُشعِر الإنسان بالرغبة بتناول الأطعمة المالحة: التوتر، والملل، وقلة النوم، والتعرق المفرط.

السكر

إذا استيقظت ولديك رغبة شديدة بتناول الكعك أو أي شيء مفرط الحلاوة، فقد يكون ذلك انعكاسًا لسكر الدم لديك، وتشير إحدى الدراسات إلى أن الرغبة الشديدة بتناول الحلويات تكون -على الأرجح- بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم.

لذلك، عندما تعانى من انخفاض في الطاقة، قد تتوق إلى تناول شيء حلو، والقلق هنا هو في اللحظة التي تأكل فيها هذه الحلوى، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ثم يتبعها انهيار السكر، مما يؤدي إلى اشتهاء آخر للحلوى، ولتجنب ذلك، يُقترح تناول الكربوهيدرات البطيئة المفعول على مدار اليوم لإحداث توازن في الجسم.

الشوكولاتة

غالبًا ما يقال إن الشغف بالشوكولاتة يدل على أنك تعاني من نقص المغنيسيوم، ووفقًا لأخصائيي التغذية، فإن اشتهاء الشوكولاتة يشير أيضًا إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، كونها تحتوى على نسبة عالية من الطاقة، ويمكن أن تكون الرغبة الشديدة أيضًا مؤشرًا على التوتر.

الكربوهيدرات

للوهلة الأولى، قد تبدو الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات سببًا لانخفاض مستويات الكربوهيدرات، لكنها قد تكون مؤشرًا آخر على انخفاض نسبة السكر في الدم.

ووفقًا للخبراء، فإن الكربوهيدرات تساوي الطاقة، لذا فإن الرغبة في تناول الكربوهيدرات عادة ما تكون بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، ويُنصح بإضافة جزء بحجم قبضة اليد من الكربوهيدرات في كل وجبة على شكل خبز أو أرز أو مكرونة أو بطاطس.

الجبن

في حين أن الجبن غني بالبروتين والكالسيوم، إلا أن الرغبة بتناوله لا علاقة له بهذين المغذيين، ووفقًا لخبراء التغذية، من المرجح أن يكون الجوع هو السبب الرئيس للرغبة بتناول الجبن.

الشاي والقهوة

أولًا وقبل كل شيء سبب اشتهاء الشاي أو القهوة هو الحاجة إلى الترطيب، وغالبًا ما يحدث ذلك لتلبية الحاجة اليومية من 2 إلى 2.5 لتر من السوائل، والتي يجب أن نحصل عليها من الماء، فينتهي بنا الأمر بتناول الشاي أو القهوة.

وهنالك سبب آخر هو إدمان الكافيين، والطريقة الوحيدة للسيطرة عليها هي تقليل تناول الشاي، والقهوة، وشرب المزيد من الماء.