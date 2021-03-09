موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. الشمال الغني وعملة غريبة وأزمة لبنان

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رغم أن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية طالت الجميع، دولا، وشركات، وأفراد، إلا أن ثروات أغنى 5 مليارديرات القارة السمراء لم تتأثر.

انطلقت الإثنين في إمارة الشارقة شركة "ري.لايف" الناشئة كمنظومة رقمية متكاملة ومتطورة بهدف إحداث تحول في الخدمات اللوجستية التقليدية.

حطمت بوليفيا الأرقام القياسية عالميا في قيمة العملات النقدية التي تصدرها، بعد أن تصدرت العالم في أرقام التضخم.

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من عام 2020 نحو 31.7 مليار درهم.

تستمر طوابير"الفقراء الجدد" في التوسع بمدينة ميلانو الإيطالية، منذ انتشار جائحة فيروس كورونا في فبراير/شباط 2020،لتمتد إلى 100 متر.

تتنامى مشاعر الاستياء في صفوف قوات الأمن اللبنانية بعد أن تآكلت رواتبهم بفعل انهيار العملة، مقابل تصاعد الاضطرابات وتفشي الجريمة.

اقتربت قبرص وإسرائيل من حل أزمة حقل غاز أفروديت الواقع على الحدود بين البلدين، والذي تعود قصته إلى 9 سنوات سابقة.

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح الثلاثاء وتعافى المؤشر ناسداك المجمع بعد موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة.