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شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الخضراوات والفاكهة يوميا يخفض معدلات الوفاة بنسبة 13% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي هو المفتاح الأساسي للوقاية من الأمراض وتعزيز مناعة الجسم ومهامه الدفاعية إزاء العدوى والبكتيريا المختلفة، وبالتالى يساعد فى خفض معدلات الوفاة وزيادة متوسط العمر الافتراضى.
وكشفت دراسة جديدة صادرة عن كلية الطب بجامعة هارفارد، ونشرت فى مجلة Circulation أن تناول كميات كافية من الخضراوات والفاكهة تؤثر على متوسط العمر الافتراضى، نظرا لأنها مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى.
وقالت الدراسة إنه يجب تناول مزيج من خمس حصص من الفاكهة والخضار يوميا على الأقل، مما يعنى تناول 400 جرام من الفاكهة والخضراوات يوميًا، ويمكن أن يقلل من مخاطر المشاكل الصحية الخطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.
وتوصل الباحثون إلى أن الحصول على حصتين من الفاكهة وثلاثة أجزاء من الخضار يوميا أدى إلى خفض خطر الوفاة بوجه عام، حيث تبين أن أولئك الذين استهلكوا الكمية المثلى من الخضراوات والفاكهة قللوا من خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 13%، بينما تراجعت الوفاة الناتجة من أمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 12%، وتراجعت من السرطان بنسبة 10%، وتراجعت نتيجة أمراض الجهاز التنفسى بنسبة 35%، مقارنة بغيرهم.
وحددت الدراسة بعض الخضراوات النشوية التى تؤثر على متوسط العمر الافتراضى للأشخاص مثل البازلاء والذرة والبطاطس، وجميعها مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة.
كما تعد الوجبات القائمة على الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المكرونة، من أهم الأطعمة المؤثرة على صحتك، فضلا عن تناول بعض منتجات الألبان أو بدائلها (مثل مشروبات الصويا)، وتناول بعض البقوليات والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى.