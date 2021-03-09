شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لتخفيف أعراض كورونا.. تجنب الخضراوات النيئة واستخدم التوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر حملات التطعيمات ضد فيروس كورونا بالعالم كله، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتلقى جميع الناس تلك اللقاحات، وهناك علاجات بسيطة يمكن القيام بها فى المنزل لمواجهة أعراض فيروس كورونا الخفيفة مثل التعب والحمى والسعال وتقوية جهاز المناعة، وذلك جنبًا لجنب مع الأدوية من أجل التعافى سريعًا، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

من جانبها، اقترحت الطبيبة الهندية ريخا رادهامونى، علاجات منزلية يمكن القيام بها للتغلب على أعراض فيروس كورونا الخفيفة، على النحو التالى:

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

تناول الماء الدافئ مع الزنجبيل الجاف عدة مرات يوميًا.

2- تناول وجبات طازجة

الحرص على تناول وجبات طازجة مطبوخة ودافئة مع أهمية تخفيف الملح والزيوت خاصة فى الغداء والعشاء، مع أهمية عدم الإفراط بالطعام، حيث اترك نصف معدتك فارغة بعد كل وجبة.

3- التوابل

أضف التوابل مثل القرفة والفلفل والقرنفل إلى وجباتك وكذلك الكركم المجفف والزنجبيل نظرًا لفوائدهم الصحية الهائلة.

4- تجنب الخضراوات النيئة

تناول الخضراوات مطبوخة جيدًا ولا تتناولها نيئة أو السلطات، وقلل من تناول الباذنجان والطماطم والبطاطس والفلفل.

5- الاسترخاء

احرص على الاسترخاء من خلال قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة حيث يساعدك ذلك على الشعور بالاسترخاء، ويمكنك ايضًا القيام ببعض تمارين التأمل يوميًا.

6- يوجا

إذا كانت لديك أعراض كورونا وتشعر بالإرهاق أو التعب فلا تقم بأى شكل من أشكال النشاط البدنى، فقط قُم بممارسة 30 دقيقة من "براناياما" وهى أحد أشكال اليوجا من خلال أخذ نفس عميق.

7- تجنب التدخين وشرب الكحول.

8- تناول الأعشاب المغلية إذا كنت تعانى من الاحتقان.

9- النوم جيدًا ليلًا لمدة لا تقل عن 8 ساعات، حيث يساعد النوم جيدًا فى تعزيز المناعة ولكن حاول ألا تنام نهارًا.