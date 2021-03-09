هذا اللقاح فعّال ضد سلالة كورونا البرازيلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أثبتت دراسة مخبرية جديدة فعالية لقاح “فايزر” ضد كوفيد-19 قدرته على تحييد متحور فيروس كورونا المستجد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في البرازيل.

وكتب الباحثون في رسالة إلى مجلة “نيو إنغلاند الطبية”، نُشرت الاثنين، أن تحييد المتحور البرازيلي من فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم P.1، كان “مكافئا تقريبا” لتحييد السلالة الأصلية للفيروس، والتي أثبت لقاح “فايزر” فعالية كبيرة ضدها.

وكانت السلالة المتحورة P.1 قد أثار قلق السلطات الصحية، نظرا للزيادة في عدد الإصابات التي يتسبب بها في البرازيل.

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، كان قد حذر الأسبوع الماضي، من أن هناك “تقارير أولية” تشير إلى أن الفيروس المتحور أكثر عدوى، وأن الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات “قد تكون أقل فعالية”.

في دراسة مخبرية جديدة تقدم علامة إيجابية على فعالية اللقاح، أثبت لقاح “فايزر” ضد كوفيد-19 قدرته على تحييد متحور فيروس كورونا المستجد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في البرازيل.

وكتب الباحثون في رسالة إلى مجلة “نيو إنغلاند الطبية”، نُشرت الاثنين، أن تحييد المتحور البرازيلي من فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم P.1، كان “مكافئا تقريبا” لتحييد السلالة الأصلية للفيروس، والتي أثبت لقاح “فايزر” فعالية كبيرة ضدها.

وكانت السلالة المتحورة P.1 قد أثار قلق السلطات الصحية، نظرا للزيادة في عدد الإصابات التي يتسبب بها في البرازيل.

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، كان قد حذر الأسبوع الماضي، من أن هناك “تقارير أولية” تشير إلى أن الفيروس المتحور أكثر عدوى، وأن الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات “قد تكون أقل فعالية”.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن نشاط اللقاح ورغم تضاؤله “ضد سلالة B.1.351 من جنوب إفريقيا، فإنه لا يزال مثيرا للإعجاب للغاية.”

وحذر مؤلفو الدراسة من أن نتائجهم تستند إلى دراسة في المختبر، ويجب في النهاية التحقق من صحتها من خلال أدلة واقعية.