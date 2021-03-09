شكرا لقرائتكم "نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر تحرش رجل بطفلة بمدخل إحدى العقارات في حي المعادي بالقاهرة، وسيطرت الواقعة على اهتمام الشارع المصري بشكل كبير، لكن الاهتمام لم يتوقف على المتحرش وجريمته المصورة فحسب، بل أيضا كان هناك اهتمام كبير بالسيدة الشابة التي اقتحمت المشهد لتنقذ الطفلة من مصير مجهول.

إشادات كبيرة من المتابعين ورواد مواقع التواصل بموقف هذه السيدة التي لم تخش شيئاً وخرجت بشكل مفاجئ بعد مشاهدة مشهد التحرش بكاميرات المراقبة على ما يبدو لتواجه المتحرش بكل شجاعة وتنهره وتنقذ الطفلة من بين يديه قبل أن يهرب من فعلته بعد أن واجهته بتصوير الواقعة بكاميرات المراقبة داخل العقار.

سيدة تنشر الفيديو وتطالب بفضحه

ونشرت سيدة تدعى "أوجيني أسامة" على موقع فيسبوك مقطع فيديو التحرش الذي حاز اهتمام الجميع في مصر، و تم إعادة نشره آلاف المرات خلال ساعات قليلة، و يبدو أنها نفس السيدة التي أنقذت الطفلة وواجهت المتحرش.

السيدة التي فضحت المتحرش في مصر

وطالبت الجميع بإعادة نشر المقطع لفضح الجاني ومساعدة الأمن على التوصل له ولهويته حتى لا يهرب بدون عقاب.

أما الإشادات بالسيدة التي وصفت بـ "الشجاعة" فوصلت إلى حد مطالبة البعض بتكريمها، واعتبارها بطلة اليوم العالمي للمرأة في مصر.