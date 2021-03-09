6 أنواع من السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء

بيروت - نادين محمد - يعد مرض السرطان ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين النساء بعد أمراض القلب. من بين ستة إلى سبعة أنواع من السرطانات المنتشرة في النساء، فإن سرطان الثدي هو الأكثر خطورة. يصيب سرطان الرئة أكثر من 10000 امرأة كل عام، وبعد ذلك تكافح النساء سرطان القولون والمستقيم وسرطان المبيض. إليك أبرز تلك الأنواع من السرطانات.

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شائع بين النساء كما تشير الدراسات، واحدة من كل ثلاث نساء سيتم تشخيص إصابتها بالسرطان في مرحلة ما خلال حياتها، وتعد الأعراض الشائعة لسرطان عنق الرحم هي النزيف المهبلي، والألم أثناء الجماع، والإفرازات المهبلية، وآلام الظهر، وفقدان الشهية، وما إلى ذلك.

ولأن سرطان عنق الرحم قابل للشفاء بدرجة كبيرة، يُنصح بتشخيصه وعلاجه في مراحله المبكرة. يمكن أن يكشف اختبار فحص سرطان عنق الرحم، مثل مسحة عنق الرحم، عن التغيرات الخلوية في عنق الرحم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

2. سرطان الثدي

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات غير الجلدية شيوعاً، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً لسرطان الثدي ظهور كتلة جديدة في الثدي، وتغيرات في جلد الثدي، وإفرازات من الحلمة، وتورماً تحت الذراع والرقبة وما إلى ذلك.

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3. سرطان بطانة الرحم

هو النمو السريع للخلايا في بطانة الرحم، وتعد عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بسرطان الرحم هي انقطاع الطمث، والسمنة، ومرض السكري، وهرمون الأستروجين، وارتفاع ضغط الدم. لا توجد اختبارات فحص روتينية متاحة للكشف عن سرطان الرحم لدى النساء اللاتي لا تظهر عليهن أعراض.

4. سرطان المبيض

يصيب هذا النوع من السرطان النساء بعد سن 55 عاماً ونظراً لعدم إثبات أي طريقة فحص موثوقة بدرجة كافية في الكشف عن سرطان المبيض، فإن أفضل طريقة للكشف عن سرطان المبيض هي من خلال فهم عوامل الخطر مثل تاريخ العائلة والجينات الموروثة عالية الخطورة، وتأخر انقطاع الطمث، وما إلى ذلك.

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5. سرطان الغدة الدرقية

سرطان الغدة الدرقية يزيد لدى النساء ثلاث مرات عن الرجال. يحدث سرطان الغدة الدرقية بشكل رئيسي عند وجود طفرة جينية في خلايا الغدة الدرقية.

لا يزال السبب الدقيق للطفرة أو التغيير في عامل الحمض النووي غير معروف

6. سرطان القولون

سرطان القولون هو نوع من السرطان يبدأ في الأمعاء الغليظة، ويسمى أيضاً سرطان القولون والمستقيم. الورم الخبيث أو سرطان القولون أو سرطان الأمعاء هو السبب الرئيسي الثالث للسرطان لدى الرجال والنساء

يمكن أن يحدث في أي عمر. يبدأ عادة على شكل كتل صغيرة غير سرطانية من الخلايا في داخل القولون.

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بمرور الوقت، يمكن أن تتحول بعض هذه الأورام الحميدة إلى سرطان القولون. يمكن أن يساعد العلاج في الوقت المناسب في إدارة ومنع ارتفاع السرطان من خلال الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاجات الدوائية، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي.

يمكن أن تساعد تحسينات نمط الحياة، مثل التغييرات في نظامك الغذائي وعادات التمارين الرياضية، في تحسين صحتك العامة وتقليل خطر الإصابة بأمراض السرطان الشائعة لدى النساء.

الأهم من ذلك، أن الحصول على رعاية طبية منتظمة أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب. المزيد من أخبار السرطان.

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