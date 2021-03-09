شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية للإصابة بالخرف.. النسيان وتقلبات مزاجية والاكتئاب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف يعنى التدهور المعرفى نتيجة حدوث ضرر بالخلايا العصبية فى الدماغ، ويزداد خطر الإصابة بالخرف بمجرد أن يزيد عمر الشخص عن 65 عامًا، وهذا لا يعنى أن يعانى البعض من هذا المرض فى سن أصغر، لكن تشير الإحصائيات التى قامت بها المنظمة الخيرية لمرضى الخرف فى المملكة المتحدة البريطانية إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الدماغ، حيث إن هناك أكثر من 850 ألف شخص مصاب بالخرف فى بريطانيا ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من مليون بحلول عام 2025، حيث يُعد فقدان الذاكرة من أكثر علامات الخرف دلالة مع الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة.

- فيما يلى.. علامات تحذيرية على الإصابة بمرض الخرف العقلى:

1- قد تصبح الأماكن التى كانت مألوفة لدى الشخص من قبل غير مألوفة.

2- النسيان وفقدان الأشياء.

3- انخفاض القدرة المعرفية أى المعاناة من صعوبات فى معالجة المعلومات.

4- تراجع مستويات التركيز.

5- تتأثر القدرة على التفكير لدى الشخص المصاب بالخرف وصعوبة اتخاذ القرارات.

6- الشعور بعدم الراحة والاستمرار فى الحركة عن الجلوس ساكنًا.

7- التراجع عن ممارسة الهوايات التى كان يمارسها الشخص من قبل مثل الرسم والحياكة.

8- يعانى الشخص المصاب بالخرف من مشاكل فى مهارات الاتصال من خلال تكرار الكلام وعدم استخدام الكلمات الصحيحة.

9- يواجه الشخص المصاب بالخرف تغيرات فى الشخصية والسلوك وتقلبات مزاجية والاكتئاب والقلق.

10- قد يصبح الفرد الأكثر تفاعلًا اجتماعيًا يفضل العزلة ويجد صعوبة وتعب فى إجراء محادثات مع الآخرين.

11- يعانى فجأة من صعوبة فى القراءة والكتابة.

- ما أكثر أنواع الخرف شيوعًا؟

1- ألزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعًا

2- الخرف الوعائى

3- الخرف الجبهى الصدغى