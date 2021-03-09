10 فوائد للطماطم أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - تزداد الحاجة إلى التغذية والفيتامينات خلال أيام الحمل، لتغذية الأم والجنين، وبالتالي يجب على المرأة الحامل أن تدخل المزيد من الفاكهة والخضروات في نظامها الغذائي. جميع الفواكه والخضروات صحية، لكن الطماطم بالذات مصدر صحي لفيتامين ج وهي مفيدة للنساء الحوامل. دعونا نتعرف على المزيد حول فوائد الطماطم أثناء الحمل، والتي تفيدنا بها الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center



1. القيمة الغذائية

فيتامين سي

بصرف النظر عن أن الطماطم غنية بفيتامينات A وC، فهي تحتوي أيضاً على معادن حيوية وكربوهيدرات وألياف وحمض الفوليك والبروتينات الضرورية للنساء الحوامل. إذ تحتوي حبة طماطم واحدة متوسطة الحجم على ما يكفي من فيتامين سي للعناية بـ 40٪ مما تحتاجينه يومياً.

2.الحفاظ على رطوبة بشرتك

رطوبة البشرة

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الماء، ويمكن أن تزيد من الترطيب، حيث يضمن تناول الطماطم أن جسمك لن يعاني من فقدان الماء.

3. امتصاص الحديد

غنية بالحديد

يؤثر نقص الحديد في الحمل وعلى نمو الطفل وتطوره. والطماطم تضمن لك الحصول على تلك العناصر الغذائية المهمة. وعلى الرغم من أن الطماطم تحتوي على كمية صغيرة من الحديد، إلا أن فيتامين سي فيها يمكن أن يعزز امتصاص الحديد من الخضروات الغنية به.

4. تعزيز مستويات الطاقة

التغلب على الخمول

تحتوي حبة الطماطم على ما يقرب من ثلاثين سعراً حرارياً. لهذا تعمل الكربوهيدرات الموجودة فيها على توفير الطاقة الحيوية أثناء الحمل، فتساعد النساء الحوامل على التغلب على الخمول خلال هذه الفترة.

5. الألياف تحسن الهضم

غنية بالألياف

الإمساك هو أيضًا شيء آخر يسبب الألم عند النساء الحوامل. وبالتالي من المفترض أن يأكلن الأطعمة الغنية بالألياف. إذ تحتوي الطماطم على مستويات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد في الهضم الصحي.



6. التقليل من خطر الإصابة بتسمم الحمل

تتحكم بضغط الدم

يمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم للطماطم أثناء الحمل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل. إذ يحسن محتوى البوتاسيوم في الطماطم من تدفق الدم ما يقلل بدوره من الضغط على القلب، وهذا يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.

7. مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة

منع التشوهات الخلقية

الليكوبين مضاد قوي للأكسدة، ويوجد بشكل خاص في الطماطم. وهو يحمي من تلف الخلايا وتسمم الحمل والعيوب الخلقية عند الأطفال. كما أنه يساعد في الولادة الصحية للأطفال.

8. مطهرات طبيعية

مضادة للجراثيم

تعتبر الطماطم من المطهرات الطبيعية، التي تساعد في محاربة الجراثيم والوقاية من الالتهابات. هذه الخاصية تجعلها مفيدة للنساء الحوامل، لأنها يمكن أن تساعد في محاربة أي عدوى بشكل طبيعي.

9. ضبط سكري الحمل

ضبط سكري الحمل

سكري الحمل، هو امرض الذي يقلق كل الحوامل، ويعتبر تناول الطماطم بشكل منتظم أثناء الحمل مخفّضاً للإجهاد التأكسدي لمرض السكري.

10. فيتامين ك وحمض الفوليك

تمنع تخثر الدم



فيتامين "ك" ضروري لتخثر الدم، لأنه يمنع فقدان الدم، ويقلل من خطر النزيف. الفولات أو حمض الفوليك ضروريان في المراحل المبكرة جدًا من الحمل لتجنب عيوب الأنبوب العصبي لدى الطفل، وهي عيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري والحبل الشوكي، كلاهما موجود في الطماطم ويجعل الطماطم جزءاً أساسياً من نظام الحمل الغذائي.