كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:34 مساءً - جدول المحتوى

1- ما هي الولادة في الماء؟

2- هل أثبت العلم فائدة الولادة في الماء؟

3- فوائد الولادة في الماء

4- محاذير الولادة في الماء

5- تدابير الولادة في الماء

أصبحت الكثير من النساء الحوامل يبدين رغبتهن في تجربة الولادة في الماء، ورغم الجدل الدائر حولها، إلا أن النساء أصبحن يطالبن بها كوسيلة لتقليل الألم، ويبدو أن العالم الغربي له نصيب الأسد في معدل الولادات بهذه الطريقة، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذا الموضوع حول كل ما تريدين معرفته عن الولادة في الماء من خلال اللقاء مع الدكتورة عبلة سلامة، أستشارية النساء والولادة فكوني معنا.

1- ما هي الولادة في الماء؟

تقبل النساء في الغرب على هذه الطريقة

تعد الولادة في الماء هي طريقة الولادة الطبيعية، ولكن تعتمد على قضاء الحامل فترة المخاض في الماء، وقد تضع الجنين في الماء أيضاً، حيث يتنفس الجنين تحت الماء وهو لا زال مربوطاَ بالحبل السري، ثم يرفعه الطبيب أو الممرضة لأعلى لكي يتنفس الهواء.

2- هل أثبت العلم فائدة الولادة في الماء؟

م تثبت دراسات علمية حول الموضوع، ولكن لا زالت هذه الطريقة متبعة في الغرب، وتقبل عليها النساء بصورة كبيرة.

3_ فوائد الولادة في الماء

تعمل على تقليل الألم



• عدم الحاجة للتخدير الموضعي سواء لمنطقة العجان أو حدوث خياطة بعد الوضع..

• تقليل الألم حيث يزيد من تدفق هرمون الأوكسيتوسين.

• حدوث المتعة للأم والجنين معاً لأن الماء يوفر الجو المناسب لأجواء الرحم.

• سرعة الولادة حيث تتم الولادة تحت الماء بسرعة أكبر من الولادة العادية على السرير.

هي طريقة صحية أكثر للأم والطفل، حيث إن الطفل لا يتعرض لمشكلة تنفسية بسبب اختلاف درجة حرارة الغرفة عن درجة حرارة الرحم، كما يكون هادئاَ وقليل البكاء مقارنة بالأطفال الذين يولدون بالطرق التقليدية.

4- محاذير الولادة في الماء

هناك محاذير لهذه الطريقة



• لا يمكن ملاحظة الدم المفقود أثناء الولادة، ما قد يسبب الوهن للحامل.

• مدة الطلق تكون طويلة قياساً بمدة الطلق العادي.

• من الممكن أن يتعرض الطفل والأم لخطر العدوى بسبب المياه لاختلاط الدم بالماء.

• النساء اللواتي يعانين من أمراض قلبية يحظر عليهن القيام بولادة تحت الماء.

• المرأة التي ولدت قبل ذلك بعملية قيصرية يجب أن لا تخوض هذه التجربة.

5- تدابير الولادة في الماء

يجب ألا تنزل الحوض لوحدها