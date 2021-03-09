تناول الأسماك الزيتية مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة بهذه الامراض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:09 مساءً - كشفت دراسة جديدة أن تناول الأسماك الزيتية مثل سمك السلمون والسردين مرتين في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بأكثر من الخمس.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

جمع الباحثون الكنديون في جامعة ماكماستر أربع دراسات سابقة للنظر في البيانات من أكثر من 190,000 شخصاً من 58 دولة.

انخفضت الوفيات المفاجئة ومعدلات الوفيات الإجمالية بنسبة 21 في المائة و 18 في المائة ، على التوالي ، بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية الذين تناولوا ما لا يقل عن 175 جرام (ستة أونصات) من الأسماك الزيتية أسبوعياً أي حوالي حصتين.

كما كانوا أيضاً 16 في المئة أقل عرضة للمعاناة من نوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال العقد المقبل.

على الرغم من عدم ملاحظة الفائدة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة طبيعية ، فمن المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك جيدة للقلب البشري بشكل عام.

يقول الباحثون أنّ تناول الأسماك يمكن أن يساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية ، أو ما يعرف أيضاً بالأمراض القلبية الوعائية CVD، وهو مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية ، بما في ذلك ضغط الدم والسكتة الدماغية والخرف الوعائي.

إنّ جميع الأنواع المختلفة من CVDs مجتمعة، تجعله السبب الأول للوفاة على مستوى العالم ، حيث يذهب ضحيته ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

تسبب أمراض القلب والدورة الدموية أكثر من ربع جميع الوفيات في المملكة المتحدة، أكثر من 160,000 سنوياً.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور أندرو مينت من جامعة ماكماستر، أونتاريو: “تشجع المبادئ التوجيهية الغذائية بشكل عام استهلاك مجموعة متنوعة من الأسماك، ويفضل أن تكون أنواع زيتية، على سبيل المثال سمك السلمون والسردين والتونة والماكريل، مرتين على الأقل في الأسبوع للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية.

“في دراستنا ، كان خطر الأمراض القلبية الوعائية أقل مع كمية معتدلة من الأسماك، أي 175 جم على الأقل في الأسبوع (6 أوقية) أو ما يقرب من حصتين.”

يعتقد أن الأسماك الزيتية مفيدة لصحة الإنسان بعدة طرق ، مع فوائد محتملة للقلب والعينين والدماغ ، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل أو الخرف.

إنّ المأكولات البحرية مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين والماكريل، غنية بدهون أوميغا 3 والتي تقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

إنّ أحد أنواع الأحماض الدهنية أوميغا 3، DHA ، ضروري لنمو الدماغ وتطوره عند الرضع وهو مطلوب للحفاظ على وظائف الدماغ الطبيعية عند البالغين.

يحتوي الدماغ البشري على ما يقرب من 60 في المائة من الدهون وحوالي 40 في المائة من DHA.

تقول جمعية القلب الأمريكية أن الناس بحاجة إلى استبدال اللحوم ، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، بالأسماك الزيتية التي توفر دهون أوميغا 3 الأساسية.

فهي لها تأثيرات مضادة للالتهابات قد تتصدى لتضييق الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

لهذه الدراسة الجديدة ، تم تجميع البيانات من الدراسات التي شملت 191,558 مشاركاً من جميع أنحاء العالم، مع حوالي 51,000 منهم لديهم الأمراض القلبية الوعائية.

تم تسجيل استهلاك الأسماك باستخدام استبيانات تردد الغذاء المعتمدة. ثم تم تتبع المشاركين لأكثر من تسع سنوات.

ووجد الفريق أن هناك خطراً أقل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والوفيات الإجمالية التي كانت مرتبطة بزيادة تناول الأسماك على الأقل 175g أسبوعياً بين الأفراد المعرضين لخطر كبير أو المرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية ، ولكن ليس بشكل عام لدى جميع السكان.

ومن المثير للاهتمام أن التحليل لم يجد حماية إضافية واضحة لاستهلاك أكثر من حصتين.

وقال الدكتور مينتي: “على هذا الأساس ، قد تكون حصتين من الأسماك في الأسبوع هي الحد الأدنى من الأسماك اللازمة للوصول إلى أقصى فائدة ، وهي الكمية التي تتوافق مع التوصيات الحالية للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية”.

‘هناك فائدة إضافية قليلة مع مآخذ أعلى بين المرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية”.

وقالت أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية فيكتوريا تايلور ، التي لم تشارك في الدراسة ، أنه يجب علينا جميعاً تناول حصتين على الأقل من الأسماك في الأسبوع بما في ذلك واحدة على الأقل من الأسماك الزيتية.

وقالت تايلور: “توفر لنا الأسماك الزيتية نوعاً من أوميغا 3 لا يمكننا الحصول عليه من الأطعمة الأخرى وهذا قد يساعد في الحفاظ على صحة قلبك”.

‘تميل الأسماك الزيتية إلى أن يكون لها لون طبيعي ملوّن أو غامق. مثل سمك السلمون المرقط وسمك الرنجة أو السردين.

“قد تتناول السردين على الخبز المحمص أو سلطة الماكريل أو سمك السلمون المخبوز مع البازلاء والبطاطس. سواء كان طازجاً أو مجمداً أو معلباً.”

وجدت مراجعة حديثة أجرتها الصحة العامة في إنجلترا أن التونة لا تحتوي على مستويات عالية من الدهون غير المشبعة المتعددة للأسماك الزيتية الأخرى. وبانها تصنف الآن على أنها سمكة بيضاء مثل سمك القد.

وقالت تايلور: “سواء كانت زيتية أو بيضاء ، فإن الأسماك مصدر كبير للبروتين وتحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن”.

‘إنّ تناول المزيد من الأسماك يمكن أن يساعد أيضاً على خفض اللحوم الحمراء والمصنعة.”

تشكل الأسماك الزيتية أيضاً جزءاً من النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط ، والذي يتكون أيضاً من الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

وقد أظهرت الأبحاث في هذا النمط من الأكل انخفاض خطر الإصابة بمشاكل مثل مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم ، وكلها عوامل خطر لأمراض القلب.

وجد الباحثون أيضاً أن الأشخاص الذين يتبعون عن كثب نظاماً غذائياً تقليدياً على طراز البحر الأبيض المتوسط هم أكثر عرضة للعيش حياة أطول وأيضاً أقل عرضة للإصابة بالسمنة.