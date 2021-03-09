الخنّاق قد يشكل تهديداً عالمياً كبيرا مرة أخرى … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:09 مساءً - مع ارتفاع الحالات ، يعتقد بأنّ الخناق أو الدفتيريا في طريقه للعودة كتهديد عالمي كبير مع تطوره لمقاومة عدد من فئات المضادات الحيوية، حسبما حذرت دراسة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قام خبراء من المملكة المتحدة والهند بتحليل بيانات عن 512 عينة من الخناق Corynebacterium، وهو البكتيريا وراء المرض التي تم أخذها من عام 1896 وحتى 2018.

إلى جانب الانتشار المتزايد للجينات التي تمنح مقاومة للمضادات الحيوية ، وجد الفريق أدلة على أنه يمكن أن يتطور يوماً ما إلى أبعد من لقاحنا الحالي.

يؤثر الدفتيريا ، وهو عدوى شديدة العدوى ويمكن أن تكون قاتلة ، على الأنف والحلق وأحياناً الجلد وينتشر عن طريق السعال والعطس والاتصال المباشر.

وعادة ما يكون سببه السم الذي تنتجه بكتيريا C. diphtheriae ، على الرغم من أن الالتهابات الجهازية يمكن أن تنتج عن C. diphtheriaeغير سامة.

في حين أن الأطفال في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع يتم تطعيمهم عادة ضد المرض ، إلا أن التفشيات المتفرقة لا تزال تحدث في أجزاء أخرى من العالم.

وتتزايد أعداد الحالات المبلغ عنها ، أكثر من الضعف من متوسط سنوي يبلغ 8,105 حالة من 1996-2017 إلى 16,651 حالة في 2019.

وقال الفريق إن بداية أزمة كوفيد-19، أعاقت جداول تطعيم الخناق في مرحلة الطفولة في جميع أنحاء العالم ، مما يضاعف المشكلة.

في دراستهم ، قام الباحثون بتسلسل للجينومات من 61 بكتيريا معزولة عن المرضى ودمجوا ذلك مع البيانات المتاحة للجمهور على 411 من متغيرات c. diphtheriae الأخرى لرسم كيفية ارتباطها بالتفشيات المختلفة و انتشارها.

كشف تحليل الفريق على مجموعة من C. diphtheriae المتشابهة وراثياً من مختلف القارات، ، وخاصة في آسيا وأوروبا، مما يشير إلى أن البكتيريا قد تم تأسيسها وهاجرت مع السكان لمدة قرن على الأقل.

كما كشفت البيانات الجينومية عن وجود جينات تمنح مقاومة مضادات الميكروبات وتباين السموم.

إنّ سم الخناق هو المكون الرئيسي المسبب للمرض في البكتيريا ، ويتم تشفيره بواسطة ما يسمى بجين السموم ، والذي وجد الفريق له 18 متغيراً مختلفاً ، وكان لدى العديد منها القدرة على تغيير بنية السم.

قال مؤلف الدراسة غوردون دوغان من جامعة كامبريدج:”تم تصميم لقاح الدفتيريا لتحييد السم ، لذلك أي من المتغيرات الجينية التي تغير بنية السم يمكن أن يكون لها تأثير على مدى فعالية اللقاح”.

“لا تشير بياناتنا إلى أن اللقاح المستخدم حالياً سيكون غير فعال.”

ومع ذلك، أضاف : ” حقيقة أننا نشهد تنوعاً متزايداً من متغيرات السموم تشير إلى أن اللقاح ، والعلاجات التي تستهدف السم ، تحتاج إلى تقييم على أساس منتظم.”

وبالنظر إلى مقاومة مضادات الميكروبات، وجد الفريق أن عدد جينات المقاومة يتزايد قبل الجينوم ، حيث كانت البكتيريا الموجودة في العقد الأخير تحتوي على أربعة أضعاف تلك الموجودة في 1990.

وشرح مؤلف الدراسة روبرت ويل من جامعة كامبريدج: إنّ جينوم c. diphtheriae معقد ومتنوع بشكل لا يصدق. إنه يكتسب مقاومة للمضادات الحيوية التي لا تستخدم سريرياً حتى في علاج الدفتيريا” .

وأضاف: “يجب أن تكون هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في ذلك، مثل العدوى بدون أعراض والتعرض لعدد كبير من المضادات الحيوية المخصصة لعلاج أمراض أخرى”.

وأضاف مؤلف الدراسة وباحث الأمراض المعدية أنكور موتريجا: “من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نفهم كيف يتطور الخناق وكيف ينتشر”.

“تسلسل الجينوم يعطينا أداة قوية لمراقبة ذلك في الوقت الحقيقي ، مما يسمح لوكالات الصحة العامة باتخاذ إجراءات قبل فوات الأوان” ، قال خبير كامبريدج.

وتابع قائلاً: “يجب ألا نزيل أعيننا عن الدفتيريا ، وإلا فإننا نخاطر بأن تصبح تهديداً عالمياً رئيسياً مرة أخرى ، يحتمل أن تكون في شكل معدل وأفضل تكيفاً.”