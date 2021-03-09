حلول سحرية تخلصّك نهائيًا من الكرش بسرعة

بيروت - نادين محمد - تُعدّ مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن من أكبر المشاكل التي تُعاني منها النساء، وترتبط هذه الظاهرة بشكل كبير بتراكم الدهون الزائدة في جسم الإنسان، الممتصة من الطعام المستهلك، وتشعر غالبية النساء بالإحباط بسبب عدم قدرتهنَّ على إنقاص دهون البطن وإزالة الكرش، ولكن هذا لا يعني أنَّ عضلات البطن المسطحة بعيدة المنال؛ إنه يتطلب فقط خطة شاملة، وتنظيم الهرمونات التي تعزز تخزين الدهون، والتأكد من أنك تستهلكين العناصر الغذائية المفيدة وتمتصيها.

تُقدم لك "الجميلة"، بعض الحلول السحرية لتتخلصي نهائيًا من الكرش، في السطور الآتية:

طرق التخلّص من الكرش نهائياً

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تقليل السعرات الحرارية

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تحسين التغذية أمر لا بد منه للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة في منطقة البطن، والسبب الرئيسي لتخزين الدهون في الجسم هو تناول الوجبات السريعة بشكل شبه يومي مما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم مما يؤدي بدوره إلى زيادة الدهون بشكل مباشر، وسيكون من المفيد استبدال وجبات الدهون المشبعة بالدهون المشبعة الأخرى.

الفواكه والخضروات

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توفر الفواكه والخضروات للجسم نظامًا غذائيًا غنيًا، ومحتوى منخفض جدًا من الدهون، ويجب تجنب تناول نسبة عالية من الكربوهيدرات، ومع ذلك، من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن، والذي عادة ما يتم اتباعه في نظامنا الغذائي.

الألبان الخالية من الدسم

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يتميز الحليب خالي الدسم واللبن الزبادي بقدرته الهائلة في الحد من دهون الكرش؛ نظرًا لاحتوائه على البكتيريا المفيدة. وبحسب الدراسات المختلفة، تلعب المنتجات الخالية الدسم بشكل عام دورًا كبيرًا في التقليل من الوزن مقارنة بغيرها.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

مهما كانت درجة عشقكِ لمنتجات الشيبسي وغيرها من المواد المصنعة المليئة بالسكريات والدهون، فلابد من الابتعاد عنها؛ ببساطة شديدة لأن مثل هذه الأطعمة تحفز الكبد على تخزين الدهون في منتصف جسدكِ.

الإكثار من شرب المياه

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تلعب المياه دورًا رئيسيًا في كبح جماح شهيتكِ، وإشعاركِ بالامتلاء الدائم ما يؤدي في النهاية لحرق الدهون بشكل طبيعي.

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