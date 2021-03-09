الأدوية المنومة.. نوم هادئ مغلف بالخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد المنومات، أو كما تعرف بالأدوية المنومة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، هي السبيل لكثير من الناس للخلود إلى نوم هادئ وعميق دون أرق.

وقالت الغرفة الاتحادية للصيادلة إن هذه المنومات لا تخلو من الآثار الجانبية، والتي تتمثل في الدوار واضطرابات الرؤية واضطرابات نظم القلب والسقوط.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الغرفة الألمانية بعدم تعاطي المنومات لمدة تزيد على أسبوعين بشكل متواصل، كما ينبغي عدم التوقف عن تناولها بشكل مفاجئ، بل تدريجيا، نظرا لأن التوقف المفاجئ قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، ما يتسبب في دخول المريض في حلقة مفرغة.

ويُراعى أيضا أن تعاطي المنومات في وقت متأخر جدا من الليل يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز ومحدودية رد الفعل في نهار اليوم التالي.