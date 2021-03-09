شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار البزل الشوكى يكشف أمراضا عديدة منها التهاب السحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار البزل القطني أو البزل الشوكي (LP)، هو إجراء جراحي لإزالة عينة من السائل النخاعي في العمود الفقري، ويشبه هذا الاختبار اختبار الدم، حيث يتم إدخال إبرة في الشريان لجمع الدم للاختبار، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على طريقة إجراء اختبار البزل الشوكي، وفقاً لموقع " mayfieldclinic".

كيف يعمل البزل الشوكي؟

يُحاط دماغك والحبل الشوكي بسائل صافٍ يسمى السائل النخاعي (CSF) ويغمرهما، يتم إنتاج هذا السائل في بطينات الدماغ ويدور عبر الفضاء تحت العنكبوتية للدماغ والحبل الشوكي.

خلال البزل القطني، يتم إدخال إبرة مجوفة من خلال الجلد في أسفل الظهر، تمر الإبرة بين الفقرات إلى القناة الشوكية يمكن استخدام البزل القطني من أجل:

جمع السائل الدماغي النخاعي للاختبار للكشف عن حالات المرض

-قياس ضغط السائل النخاعي للكشف عن استسقاء الرأس

-تقديم صبغة تباين للقناة الشوكية أثناء تصوير النخاع

-توصيل عوامل التخدير المخدرة إلى النخاع الشوكي

-علاج تخفيف استسقاء الرأس

-السيطرة على ضغط السائل النخاعي وإرخاء الدماغ أثناء الجراحة

ماذا يُظهر البزل القطني؟

يمكن اكتشاف العديد من الحالات في CSF بما في ذلك:

-عدوى الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (التهاب السحايا)

-نزيف (سكتة دماغية)

-عدوى فيروسية (التهاب الدماغ)

-الأورام (سرطان الغدد الليمفاوية والسرطان)

-اضطرابات المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد

بالإضافة إلى اختبار الخلايا غير الطبيعية، يمكن قياس ضغط السائل الدماغي النخاعي لتحديد ما إذا كان لديك حالة تسمى استسقاء الرأس .

مخاطر البزل الشوكي

البزل القطني أو الشوكي آمن لمعظم الناس، يُصاب بعض الأشخاص بصداع شديد يُعرف باسم "صداع العمود الفقري" الناجم عن تسرب السائل الدماغي النخاعي.

تشمل المضاعفات النادرة آلام الظهر أو الساق، وخز الحبل الشوكي العرضي، والنزيف في القناة الشوكية، وفتق الدماغ الناجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط السائل النخاعي.