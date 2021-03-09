شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين الهندى لكورونا يثبت إنتاج أجسام مضادة فى التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المجلة الطبية البريطانية ،The Lancet اليوم الثلاثاء، نتائج المرحلة الثانية من تجارب لقاح فيروس كورونا الهندى كوفاكسين، مشيرة إلى أن اللقاح يتمتع بفاعلية أفضل ونتائج آمنة، ويعزز الاستجابات المناعية الخلطية والخلوية مقارنة بالمرحلة الأولى، وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أى أحداث سلبية خطيرة أو تهدد الحياة.



لقاح كوفاكسين

ووفقا لتقرير شبكة تايمز ناو نيوز الهندية time now news المسمى بالسلامة والمناعة للقاح فيروس كورونا المعطل BBV152: فإن النتائج المؤقتة من التجربة عشوائية بعد متابعة لمدة 3 أشهر.

ووفقا لتقرير لانسيت كانت تقييمات التفاعل التي تم الإبلاغ عنها في هذه الدراسة أفضل بكثير في المرحلة الثانية من التجربة مقارنة بتجربة المرحلة الأولى والتجارب الأخرى مع مجموعة الدواء الوهمى، بالإضافة إلى ذلك كانت نسبة المشاركين الذين أبلغوا عن الأعراض الجانبية في المرحلة الثانية من التجربة أقل مما كانت عليه في المرحلة الأولى.

وقالت لانسيت، التي وصفت النتيجة من حيث التأثير الضار، أكثر الآثار الجانبية شيوعًا فى تجربة المرحلة الثانية كان الألم فى موقع الحقن، يليه الصداع، والتعب ، والحمى، ولا توجد حالات شديدة أو مهددة للحياة".

وأضافت المجلة أنه فى المرحلة الثانية من التجربة، أظهر لقاح بهارات للتكنولوجيا الحيوية تفاعلاً أفضل ونتائج أمان أفضل، واستجابات مناعية خلطية وخلوية معززة مقارنةً بتجربة المرحلة الأولى".

ولم يتم الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا في أي من مجموعتي تجربة المرحلة الثانية، في حين تم الإبلاغ عن حالة واحدة من فيروس كورونا المصحوب بأعراض في مجموعة التحكم Algel-only في المرحلة الأولى من التجربة.

وأصدرت بهارات بيونتك في وقت سابق نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا كوفاكسين، حيث أظهر اللقاح فاعلية مؤقتة بنسبة 81% ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن دراسة المرحلة الثالثة ضمت 25800 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18-98 عامًا، بما فى ذلك 2433 شخصًا فوق سن 60 و4500 مصابين بأمراض مشتركة.