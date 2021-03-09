هكذا يمكنكم خفض ضغط الدم في المنزل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 36 ثانية

آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 3:11 مساءً

أكد الطبيب الروسي فيكتور ليشين أن الكركديه والشاي الأخضر المهدئ سيساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

وقال ليشين في تصريح لصحيفة “زفيزدا” الروسية، إن شرب الشاي الأخضر و​​الكركديه يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم في المنزل، ووفقا له، فإن فعالية الشاي الأخضر مع ارتفاع ضغط الدم ترجع إلى تأثير مضادات الأكسدة، والكركديه مفيد بشكل عام لأمراض القلب والأوعية الدموية، قائلا “شرب الشاي الأخضر بسبب تأثيره المضاد للأكسدة أو شاي الكركديه فهو لضغط الدم، بشكل عام جيد جدا لأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأشار ليشين أيضًا إلى فعالية الشاي المهدئ لارتفاع ضغط الدم: “نحتاج إلى أدوية مهدئة، شاي بلسم الليمون، هناك نوع من العلاقة مع الجهاز العصبي، أي أنه إذا تم تهدئة الجهاز العصبي ببعض الأدوية، فيمكن أن ينخفض ​​الضغط أيضًا”.

وخلص المعالج إلى أنه بالنسبة لمشاكل ارتفاع ضغط الدم، من المهم أيضًا ضمان نوم صحي وتهوية المبنى بانتظام والحد من النشاط البدني.