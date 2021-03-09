كم تمرة مسموح بتناولها يومياً؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعد التمر أحد الأغذية الغنية بالطاقة والتي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات، فضلا عن احتوائه على ما لا يقل عن 15 نوعا من المعادن المهمة، إلا أن تناوله الزائد عن الحد ينطوي على خطورة شديدة.

وكشف الاستشاري السعودي وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، عن الحد المسموح به لتناول التمر يوميا.

وقسّم النمر في تغريدات على حسابه في موقع تويتر الأشخاص إلى سليم لكنه خامل بدنيا، وسليم نشط بدينا، وثالث يعاني من السمنة ولا يمارس أي نشاط بدني.

وقال إنه بالنسبة للشخص السليم الذي لا يمارس أي نشاط بدني ولديه زيادة في الوزن وقابلية للإصابة بداء السكري ينصح ألا يتناول أكثر من 5 تمرات يوميا.

أما الشخص النشط بدنيا وليس لديه سمنه ولا سكري ولا قابلية للسكري فلا حرج عليه من تناول ما يريد من التمر.

ونصح النمر الشخص الذي يعاني من السمنة وسكره التراكمي يزيد عن 7% ولا يمارس أي نشاط بدني بتجنب تناول التمر تماما، حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.

وكانت دراسات سابقة أكدت أن تناول ثلاث حبات فقط من التمر يوميا كافية للحصول على الفوائد الجمة للثمرة الصغيرة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.