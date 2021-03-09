شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصدت أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 117 مليونا و749 ألفا و800 إصابة، الثلاثاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و612 ألفا و150 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 93 مليونا و429 ألفا و250 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا للعين كشف التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و509445 حالة بعد تسجيل 4252 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 72189 بعد تسجيل 255 وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

قيود جديدة بالأردن

قالت الحكومة الأردنية إن المملكة تعتزم فرض قيود جديدة منها تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق بعض الشركات بعد أن اقتربت من تسجيل حصيلة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بسبب سلالة من الفيروس أشد عدوى.

وسجلت وزارة الصحة 7413 إصابة جديدة و52 وفاة، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة إلى 435130 والوفيات إلى 4987.

وسجلت العاصمة عمان، حيث يعيش نحو 4 ملايين نسمة، 3929 إصابة، وهو أعلى عدد يومي حتى الآن.

وأعلن أيضا وزير الصحة نذير عبيدات إغلاق العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية، لتخفيف الضغط وسط ارتفاع سريع في معدلات الإشغال.

كورونا حول العالم

وأدى ارتفاع الإصابات في الشهرين الماضيين، والذي يرجع إلى الانتشار السريع للسلالة التي رُصدت لأول مرة في بريطانيا، إلى تخطي أعداد المصابين بالفيروس في الأردن تلك المسجلة في معظم جيرانه بالشرق الأوسط وتبدُل نجاحه في احتواء تفشي المرض على مدى شهور.

ودفع ذلك الحكومة الشهر الماضي إلى معاودة فرض عزل عام أيام الجمعة وتأجيل فتح المدارس مع فرض قيود صارمة على التجمعات العامة وفرض غرامات أشد على عدم وضع الكمامات وتجاهل التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات أكثر صرامة، منها تمديد حظر التجول الليلي الذي يبدأ حاليا في التاسعة مساء وإغلاق بعض الأعمال التجارية مثل الملاهي الليلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة صخر دودين لقناة المملكة التلفزيونية المملوكة للدولة إن الحكومة استبعدت أي إغلاق مطول في الوقت الحالي.

وتعمل الحكومة على تسريع برنامج التطعيم لتغطية ربع السكان لكنها تواجه نقصا.

تراجع وفيات أمريكا

سجّلت الولايات المتّحدة تراجعا للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أشهر، في حصيلة وفيات كوفيد-19، تقلّ عن ألف وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الأحد والساعة 20,30 من مساء الإثنين (01,30 ت الإثنين) سجّلت الولايات المتّحدة وفاة 749 شخصاً.

وهي المرة الأولى منذ 3 أشهر ونصف التي تقلّ فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عن عتبة الألف وفاة، وسجّلت تلك الحصيلة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني وبلغت يومها 822 وفاة.

وفي 12 كانون الثاني/يناير سجّلت الولايات المتّحدة حصيلة وفيات يومية قياسية بلغت 4473 وفاة.

وتؤكّد هذه البيانات أنّ وتيرة تفشّي الوباء آخذة في التراجع في الولايات المتحدة التي عاد فيها منحنى الوفيات كما الإصابات إلى المستويات التي كان عليها قبل عيدي الهالوين والشكر وغيرهما من الاحتفالات والمناسبات التي شهدت فيها البلاد تنقّلات جماعية وتجمّعات ضخمة ساهمت في تفشّي الفيروس.

كورونا حول العالم

8 إصابات جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 8 مارس/ آذار انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 9 مقابل 17 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90002 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.