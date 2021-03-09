شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح الحد المسموح لتناول التمر يومياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف استشاري طب القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، عن الحد المسموح به لتناول التمر يومياً لمن لا يعانون السمنة أو داء السكري.
وقال “النمر” في تغريدة على”تويتر”: إن الشخص السليم الخامل بدنيًا، ولا يمارس أي نشاط رياضي، ولديه زيادة وزن، وقابلية للإصابة بداء السكري يُنصح بألّا يتجاوز 5 تمرات يوميًا.
وأضاف “النمر”، أمّا الشخص النشط بدنيًا، وليس لديه سمنة، ولا يعاني السكري فلا حرج عليه من تناول التمر.
ونصح الشخص الذي يعاني السمنة وسكره التراكمي يزيد على 7% ولا يمارس أي نشاط بدني، بتجنب تناول التمر حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.
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