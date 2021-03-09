فايزر تدرس تطعيم جرعة ثالثة ضد الطفرة البرازيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت دراسة جديدة أن لقاح فايزر الأمريكي فعال ضد الطفرة البرازيلية خاصة عند أخذ الجرعة الثالثة منه.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، فإن لقاح شركة الأدوية الأمريكية العملاقة تمكن من التغلب على الطفرة التي ظهرت في البرازيل.

وفي الدراسة، فحص علماء من جامعة تكساس، الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، ووجدوا أن دماءهم تحتوي على أجسام مضادة للنسخة البرازيلية من الفيروس.

وينبع القلق الرئيسي بشأن هذا المتغير الجديد من انتشاره السريع جدًا، مقارنةً بالطفرات الأخرى مثل جنوب أفريقيا.

منذ حوالي أسبوع ونصف، أعلن كبير علماء شركة فايزر، ميكائيل دولستن، أن الشركة ستجري تجربة بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح، في محاولة لمكافحة السلالات الجديدة المكتشفة للفيروس بشكل فعال.

وأضاف أنه في وقت لاحق، عندما يتم منح الموافقات المناسبة، من المتوقع أيضًا إجراء البحث والتجريب على نسخة محسنة من اللقاح، والتي تم تكييفها لعلاج الطفرات المختلفة.