صحة ورشاقة

1030 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا في ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، ارتفاع إصابات بتسجيل 1030 حالة، و9 وفيات، وشفاء 1124 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 458 إصابة و830 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 140 ألفا و688 شخصا، بينهم 10 آلاف و389 حالة نشطة، ووفاة 2297 شخصًا.


وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بعدة سلالات جديدة من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الأنواع الجديدة ظهرت لأول مرة في ليبيا، وتتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وظهرت حالات إصابة بسلالة لندن والسلالة الأفريقية والأسيوية والأوروبية وسلالات جديدة تشكل طفرة وخطرا على صحة الليبيين، محذرة من إهمال الإجراءات الاحترازية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا