شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن وصول لقاحات كورونا إلى أفغانستان ضمن مبادرة كوفاكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت أفغانستان اليوم جرعات لقاح كورونا، التى تم شحنها عبر مبادرة كوفاكس COVAX، وهو شراكة بين تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، CEPI ومؤسسة جافى Gavi واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم، إن هذه خطوة تاريخية نحو الهدف المتمثل في ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا على مستوى العالم، فيما سيكون أكبر عملية شراء وإمداد للقاحات في التاريخ، حيث تم شحن 468 ألف جرعة من لقاح كوفيشيلدCOVISHIELD، من معهد سيروم الهندى، في مومباي.

وأضافت المنظمة: تعتبر أفغانستان هي الدولة الأولى في آسيا الوسطى التي تتلقى اللقاح عبر مبادرة كوفاكس COVAX التي من المقرر أن تقدم ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية عام 2021.

وأكدت، يعتبر وصول جرعات كوفاكس COVAX الأولى معلمًا رئيسيًا، كما تتطلع مؤسسة جافى Gavi إلى مواصلة تعاوننا مع شعب أفغانستان، والشركاء لضمان التوزيع السلس والعادل للقاحات لمن هم في أمس الحاجة إليه.

قالت شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في أفغانستان بالإنابة، "هذا يوم عظيم لشعب أفغانستان، إن الانتشار الوشيك للقاح مبادرة كوفاكس COVAX الميسر يعني أن حوالي 234 ألف شخص، بما في ذلك المعلمين، سيكونون محميين بشكل أفضل من ويلات فيروس كورونا، يسر اليونيسف بشكل خاص أن وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم قد أدرجت المعلمين كأولوية لهذه الموجة من اللقاحات قبل العودة إلى المدرسة في 21 مارس الجارى

قال الدكتور ديفيد لاي، المسؤول عن منظمة الصحة العالمية، "إن لقاح كورونا هو خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحتنا للوباء، كان ضمان جودة اللقاح ومأمونيته وفعاليته من أهم أولويات منظمة الصحة العالمية، مضيفا، ستحتاج أفغانستان إلى دعم مستمر من المجتمع الدولي لضمان عدم تخلف البلد الذي تضرر بالفعل من الصراع المستمر منذ عقود وانعدام الأمن في السباق لإنهاء وباء كورونا.

وقالت المنظمة، مع بدء انتشار اللقاحات في جميع أنحاء العالم، يجب أن الاستمرار في تدابير الصحة العامة المثبتة، حيث إنه من المهم أيضًا توسيع الوصول إلى التشخيصات والعلاجات السريعة، مثل الأكسجين وعقار ديكساميثازون، كما يجب على البلدان أيضًا أن تستمر في تطبيق تدابير مجربة ومختبرة لمنع انتقال العدوى والسيطرة عليها بنجاح، مثل التباعد الجسدي والأقنعة والتهوية ونظافة اليدين، جنبًا إلى جنب مع برامج قوية للاختبار والتتبع والعزل والعلاج.

لقد أنشأت مبادرة كوفاكس COVAX مجموعة متنوعة من اللقاحات المناسبة لمجموعة من الإعدادات والسكان، ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في تقديم ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاح إلى البلدان المشاركة في جميع أنحاء العالم في عام 2021، بجرعات ممولة إلى 92 مشاركًا في مرفق كوفاكس COVAX من الدول ذوي الدخل المنخفض بدعم من مؤسسة جافىGavi

وأكدت المنظمة ان مبادرة كوفاكس يشترك في قيادتها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI) ومؤسسة جافى Gavi وتحالف اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمية، والتي تعمل في شراكة مع اليونيسف باعتبارها الشريك المنفذ الرئيسي، وكذلك منظمات المجتمع المدني، ومصنعي اللقاحات، والبنك الدولي ، وغيرها.